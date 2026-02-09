نشأت الديهي يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع الشيخ محمد بن زايد.. فيديو

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم" على قناة "تن"، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات كانت خاطفة استغرقت ساعات معدودة، التقى فيها بالشيخ محمد بن زايد، واصطحبه إلى مشروع جديد في الإمارات وهو مشروع كلية محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن الإمارات متقدمة في الذكاء الاصطناعي ولديها استثمارات ضخمة مع أمريكا والصين في هذا المجال.

وأوضح أن العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات متزنة مثلها مثل كل دول الخليج وبينهم توافق في الشق الاقتصادي والاستثماري.

وتابع: بالتأكيد الحوار الذي دار بين الرئيس السيسي وبين الشيخ محمد بن زايد، تضمن مناقشة التطورات الإقليمية وتم التأكيد على ما يمثله التضامن العربي من أهمية في هذه المرحلة وتناول الرئيسان مستجدات الوضع في قطاع غزة