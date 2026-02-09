دينا أبو الخير توضح حكم نفقة الزوجة العاملة: واجبة شرعًا ولا تسقط بالعمل

أكدت الإعلامية الدكتورة دينا أبو الخير، أن نفقة الزوج على زوجته واجبة شرعًا، سواء كانت الزوجة عاملة أو غير عاملة، موضحة أن الله- سبحانه وتعالى- أسند القوامة للرجل؛ باعتبارها تكليفًا ومسؤولية، وتشريفًا للمرأة، ولا يجوز للرجل التهرب منها تحت أي ظرف.

وأوضحت الإعلامية دينا أبو الخير، خلال تقديم برنامج “وللنساء نصيب” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الشريعة الإسلامية أقامت منظومة الأسرة على أسس تحفظ استقرار البيت، وتقوم على المودة والرحمة وتحمل المسؤوليات، مشيرة إلى قوله- تعالى-: «الرجال قوامون على النساء»، حيث جعل الله للرجال القدرة على السعي والعمل وتحمل أعباء النفقة ورعاية الأسرة.

وشددت على أن عمل المرأة لا يسقط حقها في النفقة، مؤكدة أن الإنفاق واجب أصيل على الزوج تجاه زوجته، سواء كانت تعمل أم لا؛ باعتباره مسؤولية شرعية لا يجوز التنازل عنها.

وأضافت أن مشاركة الزوجة في نفقات البيت؛ تكون من باب “المحبة والتراضي”، وليس “الإلزام”، مؤكدة أن التعاون بين الزوجين بالتراضي؛ يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري، شريطة ألا يتحول إلى ضغط أو إلزام يخالف أحكام الشرع.