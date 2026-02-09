قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استغاثة داخل ميكروباص.. واقعة تحر.ش جديدة بفتاة تهز الجيزة.. والأمن يفحص الفيديو
دعاء الليلة الثانية بالعشر الأواخر من شعبان.. 8 كلمات توقظك على فرج مذهل
الحل خلال أيام.. انفراجة في أزمة محمد عواد مع الزمالك
حقيقة تسريب بيانات العاملين بمصر للطيران
مصرع 5 أشخاص في تحطم مروحية بمدينة الكفرة الليبية.. صور
بعد إعلان على مواقع التواصل.. القبض على منظم حفل جزيرة إيستن
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026
خطة كروية حتى 2038 ودعم حكومي.. عضو اتحاد الكرة يكشف تفاصيل مشروع المليوني لاعب
في 6 ساعات.. الدفاع الروسية تعلن إسقاط 20 طائرة مسيرة أوكرانية
مفاجأة.. إمام عاشور قام بتصوير حلقة رامز بعد أمم إفريقيا واختلف على الأجر
زيادة أسعار السجائر الآن 4 جنيهات رسميا بدءا من اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الوفد يختار«‬داود‮»‬‭ ‬لتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬النظام‭.. ‬واستقبال‭ ‬مقترحات‭ ‬الوفديين‭ ‬بشأن‭ ‬الهيئة‭ ‬الوفدية

‭ ‬الدكتور‭ ‬السيد‭ ‬البدوى‭ ‬شحاتة‭
‭ ‬الدكتور‭ ‬السيد‭ ‬البدوى‭ ‬شحاتة‭

أعلن‭ ‬الدكتور‭ ‬السيد‭ ‬البدوى‭ ‬شحاتة‭, ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭, ‬أن‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجان‭ ‬الإقليمية‭ ‬والنوعية‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذى‭ ‬والهيئة‭ ‬العليا‭, ‬مضيفاً‭ ‬فى‭ ‬كلمته‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭, ‬المنعقد‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬9‭ ‬فبراير‭ ‬2026‭, ‬أنه‭ ‬فى‭ ‬حال‭ ‬تم‭ ‬اقتراح‭ ‬إضافة‭ ‬أو‭ ‬رفض‭ ‬سيتم‭ ‬تطبيق‭ ‬قرار‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭, ‬وأى‭ ‬اقتراحات‭ ‬لها‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬
وطالب‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬والقيادات‭ ‬الوفدية‭ ‬وأعضاء‭ ‬الحزب‭ ‬بإرسال‭ ‬مقترحات‭ ‬التشكيل‭ ‬والضوابط‭ ‬التى‭ ‬يرونها‭ ‬على‭ ‬رقم‭ ‬الواتس‭ ‬أو‭ ‬الإيميل‭ ‬المنشور‭ ‬على‭ ‬الصفحة‭ ‬الرسمية‭ ‬للحزب‭.‬


وشدد‭ ‬‮«‬البدوى‮»‬‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تشكيل‭ ‬هيئة‭ ‬وفدية‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭, ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬قرار‭ ‬الحل‭ ‬الصادر‭ ‬أمس‭ ‬سببه‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬الوفدية‭ ‬المنحلة‭ ‬تم‭ ‬تجميدها‭ ‬لثلاثة‭ ‬انتخابات‭: ‬الأولى‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسة‭ ‬الحزب‭ ‬عام‭ ‬2022‭, ‬وانتخابات‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬فى‭ ‬نفس‭ ‬العام‭, ‬والانتخابات‭ ‬التى‭ ‬أجريت‭ ‬فى‭ ‬30‭ ‬يناير‭ ‬الماضى‭ ‬وفاز‭ ‬هو‭ ‬فيها‭ ‬برئاسة‭ ‬الحزب‭.‬


وعلى‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭, ‬قررت‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬استبعاد‭ ‬أى‭ ‬عضو‭ ‬جمعية‭ ‬عمومية‭ ‬يثبت‭ ‬عدم‭ ‬حضوره‭ ‬لانعقاد‭ ‬الهيئة‭ ‬الوفدية‭ ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬مرات‭ ‬على‭ ‬التوالى‭, ‬وسوف‭ ‬يتم‭ ‬الاختيار‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬سيرة‭ ‬ذاتية‭, ‬ويراعى‭ ‬لم‭ ‬الشمل‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬الحزب‭ ‬للجميع‭.‬
ووافقت‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬بتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬النظام‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬ياسر‭ ‬الهضيبى‭ ‬سكرتير‭ ‬عام‭ ‬الحزب‭, ‬وعضوية‭ ‬المستشار‭ ‬طارق‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬وكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬التشريعية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬وعضو‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭, ‬والدكتورة‭ ‬أمل‭ ‬رمزى‭, ‬وحاتم‭ ‬رسلان‭, ‬ومحمد‭ ‬عبدالجواد‭ ‬فايد‭, ‬وعبدالعظيم‭ ‬الباسل‭ ‬أعضاء‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭.‬
كما‭ ‬قررت‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬تعيين‭ ‬النائب‭ ‬الوفدى‭ ‬محمد‭ ‬عبدالعليم‭ ‬رئيساً‭ ‬للهيئة‭ ‬البرلمانية‭ ‬للحزب‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭.‬
ووجه‭ ‬الدكتور‭ ‬السيد‭ ‬البدوى‭ ‬شحاتة‭ ‬الشكر‭ ‬للنائب‭ ‬محمد‭ ‬عبدالعليم‭ ‬داود‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬أتابعك‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬دورات‭ ‬متتالية‭, ‬وأتواصل‭ ‬مع‭ ‬النائب‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2000‭, ‬وأسعد‭ ‬بكل‭ ‬نجاح‭ ‬حققه‭, ‬ورغم‭ ‬مطالبتى‭ ‬له‭ ‬بالترشح‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬قوائم‭ ‬الوفد‭ ‬فى‭ ‬انتخابات‭ ‬2012‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬رفض‮»‬‭.‬
ومن‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬عبدالعليم‭ ‬داود‭: ‬‮«‬الدكتور‭ ‬السيد‭ ‬البدوى‭ ‬دعمنى‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬7‭ ‬دورات‭ ‬انتخابية‭ ‬ولم‭ ‬يتركنى‭ ‬فى‭ ‬أى‭ ‬انتخابات‭, ‬وهذا‭ ‬الرجل‭ ‬يدعم‭ ‬أى‭ ‬مرشح‭ ‬وفدى‭, ‬ونجح‭ ‬نجاحاً‭ ‬باهراً‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬توليه‭ ‬رئاسة‭ ‬الوفد‭ ‬من‭ ‬2010‭ ‬إلى‭ ‬2018‭, ‬وأرى‭ ‬أنه‭ ‬سيحقق‭ ‬نجاحاً‭ ‬كبيراً‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭, ‬حيث‭ ‬حرك‭ ‬المياه‭ ‬الراكدة‭, ‬ويواصل‭ ‬الليل‭ ‬بالنهار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رفعة‭ ‬الوفد‮»‬‭.‬
كما‭ ‬رفضت‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭, ‬بأغلبية‭ ‬الحضور‭, ‬استمرار‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالسند‭ ‬يمامة‭ ‬رئيساً‭ ‬للهيئة‭ ‬البرلمانية‭ ‬لحزب‭ ‬الوفد‭ ‬فى‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭.‬
ووجه‭ ‬الدكتور‭ ‬السيد‭ ‬البدوى‭ ‬شحاتة‭ ‬الشكر‭ ‬إلى‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالسند‭ ‬يمامة‭, ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬السابق‭, ‬على‭ ‬ما‭ ‬قدمه‭ ‬من‭ ‬جهد‭ ‬خلال‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الحالى‭, ‬داعياً‭ ‬له‭ ‬بالتوفيق‭ ‬فى‭ ‬عمله‭ ‬عضواً‭ ‬بمجلس‭ ‬الشيوخ‭.‬
وقررت‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭, ‬بأغلبية‭ ‬الحضور‭, ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬تعيين‭ ‬الدكتور‭ ‬طارق‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬رئيساً‭ ‬للهيئة‭ ‬البرلمانية‭ ‬للحزب‭ ‬بمجلس‭ ‬الشيوخ‭.‬
ومن‭ ‬جانبه‭ ‬وجه‭ ‬الدكتور‭ ‬طارق‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الشكر‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد‭ ‬وأعضاء‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬على‭ ‬الترشيح‭ ‬والإجماع‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬تعيينه‭ ‬رئيساً‭ ‬للهيئة‭ ‬البرلمانية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشيوخ‭, ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬صوت‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬داخل‭ ‬المجلس‭.‬
وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مشهد‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسة‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬كان‭ ‬مشهداً‭ ‬مشرفاً‭, ‬وكذلك‭ ‬اجتماع‭ ‬أمس‭, ‬حيث‭ ‬يرى‭ ‬فيه‭ ‬جميع‭ ‬الوفديين‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬واحدة‭ ‬وبقلب‭ ‬مفتوح‭, ‬وهو‭ ‬مشهد‭ ‬يؤكد‭ ‬أننا‭ ‬نسير‭ ‬فى‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‭.‬

الدكتور‭ ‬السيد‭ ‬البدوى حزب الوفد السيد البدوى ‬المكتب‭ ‬التنفيذى‭ ‬والهيئة‭ ‬العليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

الإيجار القديم

وداعا الوحدات البديلة.. ماذا يحدث للمستأجر بمشروع القانون الجديد للايجار القديم؟

الإيجار القديم

من الإخلاء التدريجي إلى إلغاء المدد .. الإيجار القديم أمام اختبار برلماني جديد

سعر الدواجن

خفض أسعار الدواجن بقرار حكومي قبل رمضان.. بكم الكيلو الآن؟

احمد موسى

احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري

ترشيحاتنا

تغييرات واسعة.. مصطفى بكري يكشف ملامح التعديل الوزاري الجديدة

تغييرات واسعة.. مصطفى بكري يكشف ملامح التعديل الوزاري الجديدة

مخالفات المرور

لتجنب غرامات التأخير .. كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 وسدادها بالفيزا

الكلاب الضاله

بيهجموا علينا .. أهالي العجوزة يشتكون من تجمعات الكلاب بالشوارع

بالصور

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟
رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟
رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

طريقة عمل رول الفراخ.. وصفة سهلة بطعم المطاعم وخطوات مضمونة

طريقة عمل رول الفراخ
طريقة عمل رول الفراخ
طريقة عمل رول الفراخ

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان .. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل على قد الحب

شريف سلامة
شريف سلامة
شريف سلامة

فيديو

الذكاء المهني

تريند الذكاء المهني يكتسح السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد