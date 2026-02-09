الوفد يختار«‬داود‮»‬‭ ‬لتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬النظام‭.. ‬واستقبال‭ ‬مقترحات‭ ‬الوفديين‭ ‬بشأن‭ ‬الهيئة‭ ‬الوفدية

أعلن الدكتور السيد البدوى شحاتة, رئيس حزب الوفد, أن تشكيل اللجان الإقليمية والنوعية لن يتم إلا بعد موافقة المكتب التنفيذى والهيئة العليا, مضيفاً فى كلمته خلال اجتماع الهيئة العليا, المنعقد أمس الاثنين 9 فبراير 2026, أنه فى حال تم اقتراح إضافة أو رفض سيتم تطبيق قرار الهيئة العليا, وأى اقتراحات لها فى هذا الشأن.
وطالب رئيس الوفد الهيئة العليا والقيادات الوفدية وأعضاء الحزب بإرسال مقترحات التشكيل والضوابط التى يرونها على رقم الواتس أو الإيميل المنشور على الصفحة الرسمية للحزب.
وشدد «البدوى» على ضرورة تشكيل هيئة وفدية تعبر عن حزب الوفد, حيث إن قرار الحل الصادر أمس سببه أن الهيئة الوفدية المنحلة تم تجميدها لثلاثة انتخابات: الأولى انتخابات رئاسة الحزب عام 2022, وانتخابات الهيئة العليا فى نفس العام, والانتخابات التى أجريت فى 30 يناير الماضى وفاز هو فيها برئاسة الحزب.
وعلى جانب آخر, قررت الهيئة العليا استبعاد أى عضو جمعية عمومية يثبت عدم حضوره لانعقاد الهيئة الوفدية لمدة 3 مرات على التوالى, وسوف يتم الاختيار بناءً على سيرة ذاتية, ويراعى لم الشمل وأن يكون الحزب للجميع.
ووافقت الهيئة العليا على قرار رئيس الحزب بتشكيل لجنة النظام برئاسة الدكتور ياسر الهضيبى سكرتير عام الحزب, وعضوية المستشار طارق عبدالعزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا, والدكتورة أمل رمزى, وحاتم رسلان, ومحمد عبدالجواد فايد, وعبدالعظيم الباسل أعضاء الهيئة العليا.
كما قررت الهيئة العليا الموافقة على تعيين النائب الوفدى محمد عبدالعليم رئيساً للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب.
ووجه الدكتور السيد البدوى شحاتة الشكر للنائب محمد عبدالعليم داود قائلاً: «أتابعك من 6 دورات متتالية, وأتواصل مع النائب منذ عام 2000, وأسعد بكل نجاح حققه, ورغم مطالبتى له بالترشح على رأس قوائم الوفد فى انتخابات 2012 إلا أنه رفض».
ومن جانبه قال النائب عبدالعليم داود: «الدكتور السيد البدوى دعمنى على مدار 7 دورات انتخابية ولم يتركنى فى أى انتخابات, وهذا الرجل يدعم أى مرشح وفدى, ونجح نجاحاً باهراً خلال فترة توليه رئاسة الوفد من 2010 إلى 2018, وأرى أنه سيحقق نجاحاً كبيراً خلال هذه الفترة, حيث حرك المياه الراكدة, ويواصل الليل بالنهار من أجل رفعة الوفد».
كما رفضت الهيئة العليا, بأغلبية الحضور, استمرار الدكتور عبدالسند يمامة رئيساً للهيئة البرلمانية لحزب الوفد فى مجلس الشيوخ.
ووجه الدكتور السيد البدوى شحاتة الشكر إلى الدكتور عبدالسند يمامة, رئيس الحزب السابق, على ما قدمه من جهد خلال دور الانعقاد الحالى, داعياً له بالتوفيق فى عمله عضواً بمجلس الشيوخ.
وقررت الهيئة العليا, بأغلبية الحضور, الموافقة على تعيين الدكتور طارق عبدالعزيز رئيساً للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.
ومن جانبه وجه الدكتور طارق عبدالعزيز الشكر إلى رئيس الوفد وأعضاء الهيئة العليا على الترشيح والإجماع على قرار تعيينه رئيساً للهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ, وشدد على أن يكون أعضاء مجلس الشيوخ صوت حزب الوفد داخل المجلس.
وأضاف أن مشهد انتخابات رئاسة حزب الوفد كان مشهداً مشرفاً, وكذلك اجتماع أمس, حيث يرى فيه جميع الوفديين على طاولة واحدة وبقلب مفتوح, وهو مشهد يؤكد أننا نسير فى الطريق الصحيح.