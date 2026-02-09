الوفد يختار«‬داود‮»‬‭ ‬لتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬النظام‭.. ‬واستقبال‭ ‬مقترحات‭ ‬الوفديين‭ ‬بشأن‭ ‬الهيئة‭ ‬الوفدية

أعلن‭ ‬الدكتور‭ ‬السيد‭ ‬البدوى‭ ‬شحاتة‭, ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭, ‬أن‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجان‭ ‬الإقليمية‭ ‬والنوعية‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذى‭ ‬والهيئة‭ ‬العليا‭, ‬مضيفاً‭ ‬فى‭ ‬كلمته‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭, ‬المنعقد‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬9‭ ‬فبراير‭ ‬2026‭, ‬أنه‭ ‬فى‭ ‬حال‭ ‬تم‭ ‬اقتراح‭ ‬إضافة‭ ‬أو‭ ‬رفض‭ ‬سيتم‭ ‬تطبيق‭ ‬قرار‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭, ‬وأى‭ ‬اقتراحات‭ ‬لها‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

وطالب‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬والقيادات‭ ‬الوفدية‭ ‬وأعضاء‭ ‬الحزب‭ ‬بإرسال‭ ‬مقترحات‭ ‬التشكيل‭ ‬والضوابط‭ ‬التى‭ ‬يرونها‭ ‬على‭ ‬رقم‭ ‬الواتس‭ ‬أو‭ ‬الإيميل‭ ‬المنشور‭ ‬على‭ ‬الصفحة‭ ‬الرسمية‭ ‬للحزب‭.‬



وشدد‭ ‬‮«‬البدوى‮»‬‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تشكيل‭ ‬هيئة‭ ‬وفدية‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭, ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬قرار‭ ‬الحل‭ ‬الصادر‭ ‬أمس‭ ‬سببه‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬الوفدية‭ ‬المنحلة‭ ‬تم‭ ‬تجميدها‭ ‬لثلاثة‭ ‬انتخابات‭: ‬الأولى‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسة‭ ‬الحزب‭ ‬عام‭ ‬2022‭, ‬وانتخابات‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬فى‭ ‬نفس‭ ‬العام‭, ‬والانتخابات‭ ‬التى‭ ‬أجريت‭ ‬فى‭ ‬30‭ ‬يناير‭ ‬الماضى‭ ‬وفاز‭ ‬هو‭ ‬فيها‭ ‬برئاسة‭ ‬الحزب‭.‬



وعلى‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭, ‬قررت‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬استبعاد‭ ‬أى‭ ‬عضو‭ ‬جمعية‭ ‬عمومية‭ ‬يثبت‭ ‬عدم‭ ‬حضوره‭ ‬لانعقاد‭ ‬الهيئة‭ ‬الوفدية‭ ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬مرات‭ ‬على‭ ‬التوالى‭, ‬وسوف‭ ‬يتم‭ ‬الاختيار‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬سيرة‭ ‬ذاتية‭, ‬ويراعى‭ ‬لم‭ ‬الشمل‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬الحزب‭ ‬للجميع‭.‬

ووافقت‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬بتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬النظام‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬ياسر‭ ‬الهضيبى‭ ‬سكرتير‭ ‬عام‭ ‬الحزب‭, ‬وعضوية‭ ‬المستشار‭ ‬طارق‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬وكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬التشريعية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬وعضو‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭, ‬والدكتورة‭ ‬أمل‭ ‬رمزى‭, ‬وحاتم‭ ‬رسلان‭, ‬ومحمد‭ ‬عبدالجواد‭ ‬فايد‭, ‬وعبدالعظيم‭ ‬الباسل‭ ‬أعضاء‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭.‬

كما‭ ‬قررت‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬تعيين‭ ‬النائب‭ ‬الوفدى‭ ‬محمد‭ ‬عبدالعليم‭ ‬رئيساً‭ ‬للهيئة‭ ‬البرلمانية‭ ‬للحزب‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭.‬

ووجه‭ ‬الدكتور‭ ‬السيد‭ ‬البدوى‭ ‬شحاتة‭ ‬الشكر‭ ‬للنائب‭ ‬محمد‭ ‬عبدالعليم‭ ‬داود‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬أتابعك‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬دورات‭ ‬متتالية‭, ‬وأتواصل‭ ‬مع‭ ‬النائب‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2000‭, ‬وأسعد‭ ‬بكل‭ ‬نجاح‭ ‬حققه‭, ‬ورغم‭ ‬مطالبتى‭ ‬له‭ ‬بالترشح‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬قوائم‭ ‬الوفد‭ ‬فى‭ ‬انتخابات‭ ‬2012‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬رفض‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬عبدالعليم‭ ‬داود‭: ‬‮«‬الدكتور‭ ‬السيد‭ ‬البدوى‭ ‬دعمنى‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬7‭ ‬دورات‭ ‬انتخابية‭ ‬ولم‭ ‬يتركنى‭ ‬فى‭ ‬أى‭ ‬انتخابات‭, ‬وهذا‭ ‬الرجل‭ ‬يدعم‭ ‬أى‭ ‬مرشح‭ ‬وفدى‭, ‬ونجح‭ ‬نجاحاً‭ ‬باهراً‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬توليه‭ ‬رئاسة‭ ‬الوفد‭ ‬من‭ ‬2010‭ ‬إلى‭ ‬2018‭, ‬وأرى‭ ‬أنه‭ ‬سيحقق‭ ‬نجاحاً‭ ‬كبيراً‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭, ‬حيث‭ ‬حرك‭ ‬المياه‭ ‬الراكدة‭, ‬ويواصل‭ ‬الليل‭ ‬بالنهار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رفعة‭ ‬الوفد‮»‬‭.‬

كما‭ ‬رفضت‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭, ‬بأغلبية‭ ‬الحضور‭, ‬استمرار‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالسند‭ ‬يمامة‭ ‬رئيساً‭ ‬للهيئة‭ ‬البرلمانية‭ ‬لحزب‭ ‬الوفد‭ ‬فى‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭.‬

ووجه‭ ‬الدكتور‭ ‬السيد‭ ‬البدوى‭ ‬شحاتة‭ ‬الشكر‭ ‬إلى‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالسند‭ ‬يمامة‭, ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬السابق‭, ‬على‭ ‬ما‭ ‬قدمه‭ ‬من‭ ‬جهد‭ ‬خلال‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الحالى‭, ‬داعياً‭ ‬له‭ ‬بالتوفيق‭ ‬فى‭ ‬عمله‭ ‬عضواً‭ ‬بمجلس‭ ‬الشيوخ‭.‬

وقررت‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭, ‬بأغلبية‭ ‬الحضور‭, ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬تعيين‭ ‬الدكتور‭ ‬طارق‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬رئيساً‭ ‬للهيئة‭ ‬البرلمانية‭ ‬للحزب‭ ‬بمجلس‭ ‬الشيوخ‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬وجه‭ ‬الدكتور‭ ‬طارق‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الشكر‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد‭ ‬وأعضاء‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬على‭ ‬الترشيح‭ ‬والإجماع‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬تعيينه‭ ‬رئيساً‭ ‬للهيئة‭ ‬البرلمانية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشيوخ‭, ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬صوت‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬داخل‭ ‬المجلس‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مشهد‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسة‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬كان‭ ‬مشهداً‭ ‬مشرفاً‭, ‬وكذلك‭ ‬اجتماع‭ ‬أمس‭, ‬حيث‭ ‬يرى‭ ‬فيه‭ ‬جميع‭ ‬الوفديين‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬واحدة‭ ‬وبقلب‭ ‬مفتوح‭, ‬وهو‭ ‬مشهد‭ ‬يؤكد‭ ‬أننا‭ ‬نسير‭ ‬فى‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‭.‬