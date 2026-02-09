"البدوي" يوجه الشكر لعبدالسند يمامة.. صور

وجّه الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، الشكر للدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الحزب السابق، تقديرًا لما بذله من جهود خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس الشيوخ، متمنيا له التوفيق ، وأن يواصل دعم حزب الوفد من موقعه كعضو بالمجلس.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد، الذي شهد مناقشات موسعة حول رئاسة الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ،حيث أعلن الدكتور السيد البدوى تأييدة لإستمرار " يمامة " فى رئاسة الهيئة البرلمانيه للحزب فى مجلس الشيوخ،إلا أن أغلبية الهيئة العليا رفضوا إستمؤار " يمامة فى منصبة " ولم يوافق سوى ١٠ أعضاء على إستمرارة على رأسهم رئيس الوفد .

من جانبه، شدد الدكتور السيد البدوي على تقديره الكامل للدور الذي قام به" يمامة"، مؤكدًا أن حزب الوفد يعتز بكافة قياداته ورموزه، وأن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك من أجل دعم الأداء البرلماني للحزب وتعزيز حضور الحزب تحت قبة غرفتى البرلمان .