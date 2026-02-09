قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

مصادر لـ"صدى البلد": الوفد يطيح بـ عبد السند يمامة من رئاسة برلمانية الحزب بالشيوخ

عبد السند يمامة
عبد السند يمامة
معتز الخصوصي

كشفت مصادر داخل  حزب الوفد أن اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد المنعقد اليوم أسفر بالإجماع عن إقالة الدكتور عبد السند يمامة من رئاسة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ.

وكانت قد كشفت مصادر داخل حزب الوفد عن أن هناك استياء شديد بين أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد بشأن قرار الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد السابق بكونه رئيس للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ.

أكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أن هناك حالة من الغليان بين أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد ومطالبات منهم بإلغاء قرار الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد السابق بكونه رئيس للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ.

وأشارت المصادر إلى أن سبب حالة الغليان بين أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد هو أن الدكتور عبد السند يمامة اتخذ قرار منفرد منذ أقل من شهر بإرسال خطاب خاص لنفسه بأن حزب الوفد اختاره كرئيس للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ دون الرجوع إلى الهيئة العليا لحزب الوفد ، وهذا كان قرار منفرد منه.

وكشفت عن أن الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد سيلتزم برغبة الهيئة العليا لحزب الوفد بشأن إلغاء قرار الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد السابق بكونه رئيس للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ.

وقالت أنه في أول اجتماع للهيئة العليا لحزب الوفد سيتم مناقشة مطالبات أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد بإلغاء قرار الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد السابق بكونه رئيس للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ والتصويت عليه، وبنسبة ٩٩ % فإن الهيئة العليا لحزب الوفد ترغب في إلغاء القرار المنفرد للدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد السابق بتعيين نفسه رئيس للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ.

الوفد حزب الوفد يمامة عبد السند يمامة البرلمان

