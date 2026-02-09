ناقد رياضي يدعم لاعبي الزمالك: راهن على الأسد تلقى الرهان كسبان

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير، رسالة دعم للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتحفيزهم على مواصلة المشوار ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية

وكتب الدردير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: في الدنيا راهن علي الأسد تلقى الرهان كسبان.

ودخلت مجموعة الزمالك والمصري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية مرحلة الحسابات المعقدة بعدما تأجل حسم بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي إلى الجولة السادسة والأخيرة عقب خسارة الزمالك المفاجئة أمام زيسكو يونايتد الزامبي وفوز كايزر تشيفز الجنوب أفريقي على المصري البورسعيدي.

نتائج الجولة الخامسة قلبت موازين المجموعة وفتحت الباب أمام أكثر من سيناريو لتتحول الجولة الختامية إلى ليلة مصيرية لا تقبل القسمة على اثنين سواء للزمالك الباحث عن العبور الآمن أو للمصري الذي يتمسك بآخر آماله في سباق التأهل.

ترتيب المجموعة بعد الجولة الخامسة

مع نهاية الجولة قبل الأخيرة جاء ترتيب المجموعة على النحو التالي:

كايزر تشيفز (جنوب أفريقيا): 10 نقاط – المركز الأول

الزمالك (مصر): 8 نقاط – المركز الثاني

المصري البورسعيدي (مصر): 7 نقاط – المركز الثالث

زيسكو يونايتد (زامبيا): 3 نقاط – المركز الرابع