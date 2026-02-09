قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة.. ماذا يحدث؟
قبل التعديل الوزاري| مدبولي مستمر في قيادة الحكومة.. ومصطفى بكري: المواطن بحاجة إلى وزراء فاعلين
أسعار الذهب اليوم الإثنين 9-2-2026 في مصر
وزير البترول: زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 6%
مصادر لـ"صدى البلد": الوفد يطيح بـ عبد السند يمامة من رئاسة برلمانية الحزب بالشيوخ
منتخب مصر لكرة اليد فى التصنيف الأول في كأس العالم 2027
معركة السيطرة على أموال التنظيم | أزمة بين جبهتي محمود حسين وصلاح عبد الحق تصل المحاكم التركية
أسلحة وأنظمة متطورة.. وزارة الإنتاج الحربي تشارك بفاعلية في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض
أعضاء قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
بسبب مبنى إداري في إسطنبول .. صراع قضائي في تركيا بين قيادات إخوانية
أشرف زكي يشكو أم جاسر.. التوأم حسام وإبراهيم حسن يتضرران من إعلامي شهير.. تفاصيل
وظائف ضائعة وزيجات منهارة .. أزمة مالية تهز جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد نهاية حرب غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يكشف عن دعم لاعبي الزمالك السابقين للأبيض أمام كايزر تشيفز

الزمالك
الزمالك
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن دعم لاعبي الزمالك السابقين للفريق في مواجهة كايزر تشيفز في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “عدد من نجوم الزمالك السابقين يقرروا حضور مباراة كايزر تشيفز لدعم اللاعبين”.

وتشهد الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية مواجهات قوية لضمان بطاقة التأهل إلي الدور المقبل فيما تأهلت عدة فرق رسميا وظلت الإخري تصارع من أجل البقاء وضمان التأهل رسميا. 
 
المجموعة الأولى

تأهل اتحاد العاصمة رسمياً وينافس في الجولة الأخيرة على حسم الصدارة حيث يكفيه التعادل فقط وأحتل المركز الأول برصيد 13 نقطة .

أولمبيك آسفي تأهل رسمياً وتشهد مباراته الأخيرة ضد اتحاد العاصمة  "موقعة الصدارة"  فيما يضعه الفوز في المركز الأول.

بينما غادر بيدرو رسميا بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 3 نقاط إضافة إلي دجوليبا المالي الذي تذيل المجموعة برصيد نقطة وحيدة وخرج من السباق.

الزمالك الكونفيدرالية الإفريقية كايزر تشيفز أحمد حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

الأهلي

مران الأهلي| توروب يحاضر اللاعبين وتدريبات خططية استعدادًا للإسماعيلي

الشارقة الإماراتى

دوري أبطال آسيا.. الشارقة الإماراتى يتفوق على الدحيل القطري 1-0 بالشوط الأول

الهلال السعودي

دوري أبطال آسيا.. الهلال السعودي يتعادل سلبياً مع شباب أهلى دبي في الشوط الأول

بالصور

طبيب يحذر: علامة بسيطة في بطنك تدل على مرض خطير

طبيب يحذر: هذه العلامة البسيطة في بطنك قد تدل على مرض خطير
طبيب يحذر: هذه العلامة البسيطة في بطنك قد تدل على مرض خطير
طبيب يحذر: هذه العلامة البسيطة في بطنك قد تدل على مرض خطير

بعد حجب لعبة شهيرة .. هل تحولت الألعاب الإلكترونية إلى خطر تربوي؟

بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟
بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟
بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟

قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟
قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟
قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد