إعلامي يكشف عن دعم لاعبي الزمالك السابقين للأبيض أمام كايزر تشيفز

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن دعم لاعبي الزمالك السابقين للفريق في مواجهة كايزر تشيفز في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “عدد من نجوم الزمالك السابقين يقرروا حضور مباراة كايزر تشيفز لدعم اللاعبين”.

وتشهد الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية مواجهات قوية لضمان بطاقة التأهل إلي الدور المقبل فيما تأهلت عدة فرق رسميا وظلت الإخري تصارع من أجل البقاء وضمان التأهل رسميا.



المجموعة الأولى

تأهل اتحاد العاصمة رسمياً وينافس في الجولة الأخيرة على حسم الصدارة حيث يكفيه التعادل فقط وأحتل المركز الأول برصيد 13 نقطة .

أولمبيك آسفي تأهل رسمياً وتشهد مباراته الأخيرة ضد اتحاد العاصمة "موقعة الصدارة" فيما يضعه الفوز في المركز الأول.

بينما غادر بيدرو رسميا بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 3 نقاط إضافة إلي دجوليبا المالي الذي تذيل المجموعة برصيد نقطة وحيدة وخرج من السباق.