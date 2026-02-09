الزمالك والمصري الأبرز.. حظوظ الفرق العربية بدور المجموعات في الكونفدرالية

تشهد الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية مواجهات قوية لضمان بطاقة التأهل إلي الدور المقبل فيما تأهلت عدة فرق رسميا وظلت الإخري تصارع من أجل البقاء وضمان التأهل رسميا.



المجموعة الأولى

تأهل اتحاد العاصمة رسمياً وينافس في الجولة الأخيرة على حسم الصدارة حيث يكفيه التعادل فقط وأحتل المركز الأول برصيد 13 نقطة .

أولمبيك آسفي تأهل رسمياً وتشهد مباراته الأخيرة ضد اتحاد العاصمة "موقعة الصدارة" فيما يضعه الفوز في المركز الأول.

بينما غادر بيدرو رسميا بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 3 نقاط إضافة إلي دجوليبا المالي الذي تذيل المجموعة برصيد نقطة وحيدة وخرج من السباق.

المجموعة الثانية

تأهل الوداد الرياضي إلي الدور المقبل رسمياً وتعد مباراته الأخيرة ليس الإ لضمان صدارة المجموعة.



ويحتاج مانييما يونيون للفوز على نيروبي الكيني في المباراة القادمة حتي يضمن له التأهل مباشرة دون النظر لنتائج الغير.

وتعد المهمة متعثره علي فريق عزام يونايتد نظرا لإحتياجه الفوز على الوداد وينتظر أي تعثر لمانييما يونيون لخطف البطاقة الثانية.

فيما خرج نايروبي يونايتد بعد تذيله المجموعة دون نقاط.

المجموعة الثالثة

وعبر شباب بلوزداد للدور القادم رسميا برصيد 12 نقطة وتعتبر مباراته الأخيرة على المركز الأول ويكفيه التعادل.

فيما تأهل أوتوهو رسميا برصيد 9 نقاط وتعد مباراته في الجولة الأخيرة على المركز الأول

بينما خرج سينجيدا بلاك ستارز رسميا برصيد 4 نقاط إلي جانب ستيلينبوش الذي يحتل نفس عدد النقاط.

المجموعة الرابعة

يحتاج فريق كايزر تشيفز للتعادل أو الفوز أمام الزمالك لضمان التأهلو في حال الخسارة قد يدخل في حسابات فارق الأهداف مع المصري.

ولكي يضمن الزمالك صعوده سيكون مطالبا بالفوز على كايزر تشيفز وذلك يضمن له التأهل مباشرة بينما يجعله التعادل ينتظر تعثر المصري أمام زيسكو ولا بديل عن الفوز للمصري البورسعيدي على زيسكو ليصل للنقطة 10 وينتظر تعثر الزمالك امام كايزر تشيفز أو فوزه بفارق هدفين في حال فوز الزمالك على كايزر تشيفز للصعود رسميا للدور المقبل فيما تذيل زيسكو يونايتد المجموعة برصيد 3 نقاط وهو ما جعله خارج المافسة.