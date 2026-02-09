أحمد عبد الحليم: الزمالك قادر على الصعود أمام كايزر تشيفز ويجب حضور الجمهور بالسعة الكاملة

علق أحمد عبد الحليم نجم الزمالك السابق على خسارة الأبيض أمام زيسكو الزامبي بهدف دون رد في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال عبد الحليم في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: الزمالك قادر على الصعود متصدرا للمجموعة، خصوصا أن اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره.

وأضاف: أطالب الجهات المعنية السماح لجماهير الزمالك بالتواجد بالسعة الكاملة لملعب هيئة قناة السويس خلال مباراة كايزر تشيفز في بطولة الكونفدرالية.

وتابع: البعض تحدث عن فرحة جماهير الزمالك بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية والتواجد في المركز الثاني بجدول الدوي قبل بيراميدز والأهلي، ولكني أقول أن من حق الجماهير أن تفرح لأن الظروف التي يمر بها الفريق في غاية الصعوبة.