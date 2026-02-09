طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية يرفعون اسم مصر في المسابقات العالمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية حققوا نجاحات مبهرة في عدد من المسابقات العالمية الهامة

حقق طلاب مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية (Misr Biotech School) إنجاز مشرف خلال مشاركتهم في مسابقة SOLE في مجال التكنولوجيا الحيوية (Biotechnology)، والتي استضافتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC) على مدار يومين، وسط منافسة قوية ضمّت 13 جامعة، بواقع فريقين إلى ثلاثة فرق من كل جامعة مشاركة.



وأسفرت المشاركة عن تحقيق نتائج متميزة تعكس مستوى الطلاب العلمي والمهاري، حيث جاءت النتائج على النحو التالي:

المركز الأول في مسار ريادة الأعمال، عن أفضل مشروع قابل للتطبيق، وحققه طلاب الصف الثالث التطبيقي.

المركز الثاني في مسار الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية (AI and Biotech)، للطالبة سارة عيسى، بالصف الثاني التطبيقي.

المركز الرابع في مسار مهارات العرض والتقديم (Presentation Skills)، للطالبة ناردين نجيب، بالصف الثاني التطبيقي.

وهذا النجاح جاء ثمرة لجهود الطلاب المتميزين، والدعم المتكامل من إدارة المدرسة، ومعلميها، ومدربيها، إلى جانب الإشراف الإداري والأكاديمي للمؤسسة الحديثة للتنمية والتطوير (MDE)، وبالتعاون مع الشريك الصناعي MTBi/Bionostix.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم أن طالب بمدرسة نهضة مصر للتكنولوجيا التطبيقية يمثل مصر في مسابقة الطهي العالمية بالهند

وتم ترشيح وسفر الطالب يوسف إبراهيم، طالب مدرسة نهضة مصر للتكنولوجيا التطبيقية، لتمثيل جمهورية مصر العربية في مسابقة Young Chef Olympiad العالمية.

و تشهد هذه المسابقة مشاركة أكثر من 50 دولة من مختلف دول العالم، وتستضيفها جمهورية الهند.



ويُعد اختيار الطالب يوسف إبراهيم للمشاركة في هذه المسابقة الدولية المرموقة تأكيدًا على ما يتمتع به من تميز وإبداع في مجال فنون الطهي، كما يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وقدرتها على إعداد كوادر شابة مؤهلة للمنافسة في المحافل العالمية وفقًا لأحدث المعايير المهنية.

وتؤكد هذه المشاركة العالمية نجاح نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية في ربط التعليم باحتياجات سوق العمل، وتمكين الطلاب من اكتساب مهارات عملية تؤهلهم لتمثيل مصر بصورة مشرفة على الساحة الدولية، بما يعزز من مكانة التعليم التقني والتكنولوجي المصري.

وقد رافق الطالب إلى الهند الشيف هاجر إسماعيل، مدرس فنون الطهي بالمدرسة، لتقديم الدعم الفني والإرشاد المهني خلال مراحل المسابقة، في إطار حرص المدرسة على رعاية الموهوبين وصقل مهاراتهم، ودعم مشاركتهم في الفعاليات الدولية المتخصصة.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم اختيار مدرسة الفواخير والحرف التراثية للتكنولوجيا التطبيقية للمشاركه في جائزة زايد للاستدامة من خلال مشروع مبتكر مستدام يساعد على توفير الطاقة وتنقية الهواء ، وذلك بهدف الحد من تلوث الهواء وترشيد الاستهلاك العالمي للطاقة وتقليل انتشار العدوى الناتجة عن الأسطح الملوثة.

وأعلنت جائزة زايد للاستدامة عن اختيار 33 مشروعا مرشحًا نهائيًا من بين 7,761 طلب مشاركة مقدمة من 173 دولة حول العالم، بعد عملية تقييم دقيقة، حيث جاءت الحلول المختارة معززة بالتكنولوجيا الذكية ومصممة لتلبية الاحتياجات المحلية ومعالجة التحديات العالمية في مجالات الاستدامة المختلفة.



كما احتفلت مدرسة الضبعة النووية بفخر واعتزاز بفوز عاصم رمضان في مسابقة CyberMath Online Math Competitions العالمية

وتَألق وحقق نتيجة مبهرة على المستوى الدولي في تحدي رياضيات أونلاين جمع أفضل المواهب من حول العالم. وأظهر أن طلاب الضبعة النووية قادرون على المنافسة والتفوق في أي تحدٍ علمي، محليًا ودوليًا.

وقدمت إدارة المدرسة أحر التهاني لعاصم، مؤكدةً أنها تتمنى له مزيدًا من النجاحات والانتصارات العلمية، وأشارت إلى أن هذا الإنجاز سيكون مصدر إلهام لكل طلابنا للسعي وراء التميز والتفوق.