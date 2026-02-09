الزمالك راحة اليوم من التدريبات قبل الاستعداد لمواجهة سموحة في الدوري

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الاثنين بعد العودة من زامبيا.

ويستأنف الفريق تدريباته غدًا الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت إلى القاهرة صباح اليوم، قادمة من زامبيا عقب الانتهاء من خوض مباراة زيسكو الزامبي في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سموحة يوم الأربعاء المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.