وفاة عمة الإعلامي أسامة منير.. تفاصيل

نشر الإعلامي أسامة منير تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه رحيل عمته.

عمة أسامة منير

وقال أسامة منير : انتقلت عمّتي الغالية منيرة نخلة إلى الأمجاد السماوية، ربنا يرحمها ويجعل مثواها السلام، ويعزّي قلوبنا جميعًا.

رسالة أسامة منير للآباء

وقد وجه الإعلامي أسامة منير رسالة للآباء، حثهم فيها علي عدم الشعور باليأس والإحباط وعدم قول إنهم يشعرون بالتعب وتكملة مسيرة الحياة بدون شكوى، وذلك عبر فيديو نشرت علي حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وقال أسامة منير: "لكل الآباء في العالم ممنوع تقول تعبت او مش قادر تكمل، مطلوب انك تكمل وتقاوم وتعيش لحد ما تقع فجأة، بعد كده ربنا هو الي هيتولاك، لازم تفضل الجمل اللي شايل وماشي من غير ما يشتكي".

أسامة منير جريس نخلة مطرب ومذيع مصرى مشهور شارك فى تقديم برنامج البيت بيتك فى التليفزيون المصرى ويقدم حاليا برنامج "أنا والنجوم وهواك" على إذاعة نجوم FM ، شارك فى افلام ومسلسلات وبرامج .