قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتحال صفة شيخ الأزهر عبر صفحات ومجموعات وهمية.. وهذه عقوبة المتهمين
بعد إيقاف عن العمل.. رد فعل جديد من دنيا الألفي بعد فيديو التراشق بالألفاظ
وزير الخارجية الروسي: لن نسمح بنشر أسلحة تهددنا في أوكرانيا
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تفاصيل إقامة مهرجان عالمي للحرف التراثية
الرئيس السيسي يصل أبوظبي في زيارة أخوية
صفقة المصالح الكبرى.. هآرتس: قمة نتنياهو - ترامب ترسم ملامح الحكم الجديد في غزة
تشريح جثة صاحب معرض سيارات فيصل وطلب تحريات البحث الجنائي
الوادي الجديد تشدد الحظر التام والنهائي لتقديم الشيشة داخل الكافيهات
وزير الخارجية: العلاقات بين مصر وأمريكا ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط
الزراعة: توطين صناعة التقاوي في مصر لتقليل الاستيراد ودعم الصادرات
مصر تدين قرارات الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم في الضفة الغربية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 9 فبراير 2026| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس هيئة الاستثمار: نعمل على دعم الاستثمارات المحلية ومواجهة التحديات

رئيس هيئة الاستثمار
رئيس هيئة الاستثمار
علياء فوزى

عقد المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع المهندس عماد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة Elswedy Electrometer، بحضور المهندس محمد شوقي، مدير خط أعمال الكهرباء بالشركة، وهشام شاكر، مدير التخطيط المالي وإعداد الموازنات، وذلك لبحث سبل مواجهة التحديات وتعزيز التعاون المشترك، ودعم خطط الشركة التوسعية داخل السوق المصري.

كما حضر الاجتماع من جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والمهندس عصام بحيري، رئيس قطاع المناطق الحرة و أيمن الشريعي، رئيس الإدارة المركزية للمناطق الحرة.

وتناول الاجتماع بحث فرص التوسع المتاحة أمام الشركة، بما يحقق التوازن بين التصدير للأسواق الخارجية و السوق المحلي، إلى جانب مناقشة إمكانية التوسع بنظام الاستثمار الداخلي، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المصري ودعم الصناعات المحلية وتعميق التصنيع الوطني.

وخلال اللقاء، قال المهندس محمد الجوسقي إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعمل على دعم الاستثمارات المحلية، وتسعى إلى حل أي تحديات قد تواجه المستثمرين، مشيرًا إلى أنه في إطار حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يتم العمل على دعم الاستثمارات المصرية وتحقيق أعلى درجات الشفافية للمستثمرين، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الاقتصاد الوطني.

ومن جانبه، قال المهندس عماد السويدي بإن عام 2026 يُعد عامًا للنمو بالنسبة لشركة Elswedy Electrometer، حيث تُعد الشركة إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع العدادات وحلول قياس وإدارة الطاقة، حيث تتخصص في إنتاج عدادات الكهرباء الذكية والتقليدية، وعدادات المياه والغاز، إلى جانب تقديم حلول متكاملة للبنية التحتية الذكية وأنظمة إدارة الشبكات.

وتابع: أن الشركة بدأت بالفعل التصدير إلى الأسواق الأوروبية، خاصة دولتي التشيك وإسبانيا، رغم اختلاف المعايير الأوروبية عن الأسواق الأفريقية، حيث نجحت الشركة في استيفاء المعايير المطلوبة، وحققت نجاحًا في التصدير من داخل المناطق الحرة إلى أوروبا، بما يعكس القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

ويأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم خطط التوسع الصناعي، وتعظيم دور المناطق الحرة في زيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

هيئة الاستثمار السوق المحلي الاستثمار المحلي القطاع الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

كيفية استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

الإيجار القديم

برلمانية عن الإيجار القديم: الهم أصبح أكبر بعد إقرار القانون

إمام عاشور

مخاوف من هروب اللاعب... هل أرسل الأهلي مندوبا مع إمام عاشور للسعودية؟

الدواجن

بعد ارتفاع أسعار الدواجن.. استجابة عاجلة من الحكومة ورد مفاجئ من المنتجين

كباكا

اللاعب رفض الأهلي.. كواليس فشل صفقة كباكا في اللحظات الأخيرة

تريزيجيه

غياب مؤثر قبل مباريات حاسمة.. التقييم الطبي يكشف مدة غياب تريزيجيه عن الأهلي

اشرف داري

2 مليون دولار تربك الأهلي.. أشرف داري يُشعل أزمة داخل القلعة الحمراء

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

ترشيحاتنا

سمك فيليه

زي المحلات .. طريقة عمل سمك فيليه بالليمون والبقدونس

الكاتشب

خطوة بخطوة .. طريقة عمل الكاتشب في المنزل

ندي موسي

ندى موسى تتألق بفستان أسود أنيق في جلسة تصوير جديدة

بالصور

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان
14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان
14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج
الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج
الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

بمقصورة رانج روفر.. شاهد سيارة هوندا الرياضية الجديدة

هوندا
هوندا
هوندا

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

تصريحات محمد شاهين

زعلت كتير جدا.. محمد شاهين يكشف كواليس رحلته الصعبة في التمثيل وأسرار نجاحه

مرض نادر

شعرت بحموضة وأصابها سعال… طبيبة تكتشف إصابة بمرض نادر غير مرئي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد