وصول الفنان أحمد زاهر إلى مقر مجلس النواب للمشاركة في اجتماع لجنة الاتصالات

وصل منذ قليل الفنان أحمد زاهر إلى مقر مجلس النواب، في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، في إطار أولى جلساتها النقاشية تمهيدا لإعداد مشروع قانون ينظم استخدام الأطفال للتكنولوجيا.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع عدد من الوزراء، في مقدمتهم وزير التربية والتعليم ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب عدد من المسئولين والخبراء والمختصين في مجالات التعليم الرقمي والأمن السيبراني.

وتُعد هذه الجلسة الأولى في سلسلة من الاجتماعات التي ستعقدها اللجنة لمناقشة أبعاد الملف التشريعي، والاستماع إلى وجهات نظر الجهات المعنية قبل صياغة مشروع القانون النهائي.

ويشارك الفنان أحمد زاهر مسلسل "لعبة وقلبت بجد"، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي يسليط الضوء على المخاطر الجسيمة للألعاب الإلكترونية، وتحديدًا لعبة "روبلوكس".