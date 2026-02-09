كارفاخال يبحث عن تفسير.. لماذا لا يعتمد أربيلوا على الظهير الإسباني رغم جاهزيته؟

تمر العلاقة بين داني كارفاخال الظهير الإسباني لنادي ريال مدريد ومديره الفني ألفارو أربيلوا بمرحلة حرجة بعد أن قلت مشاركاته مع الفريق رغم عودته من الإصابة في أوائل شهر يناير الماضي، وهو ما أثار تساؤلات حول موقفه داخل النادي الملكي.

كارفاخال يبحث عن تفسير لوضعه الحالي

وفقًا لبرنامج «تشيرينجيتو» الإسباني يشعر كارفاخال بعدم الرضا عن وضعه الحالي حيث لم يحصل على فرصة اللعب بانتظام، كما أن تواصله مع أربيلوا أصبح محدودًا للغاية.

وأشار التقرير إلى أن كارفاخال يحاول فهم سبب عدم الاعتماد عليه، خصوصًا وأنه يرى نفسه جاهزًا للمشاركة، لكنه لم يحصل على أي توضيح رسمي من الجهاز الفني حتى الآن.

أرقام كارفاخال مع ريال مدريد

بحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي ينتهي عقد كارفاخال مع ريال مدريد في 30 يونيو 2026.

هذا الموسم، شارك كارفاخال في 10 مباريات فقط مع الملكي دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.

إجمالًا لعب مع ريال مدريد 438 مباراة منذ بداية مسيرته مع الفريق، سجل خلالها 14 هدفًا وقدم 65 تمريرة حاسمة، مما يعكس مسيرته الطويلة والمثمرة مع النادي رغم الفترة الصعبة الحالية.

أرنولد يركز على النجاح مع الريال

وفي سياق أخر.. تتزايد التساؤلات حول مستقبل الظهير الإنجليزي ألكسندر أرنولد مع نادي ريال مدريد في ظل ابتعاده عن المشاركة في المباريات منذ فترة وهو ما أثار حالة من الجدل بين جماهير الميرينجي بشأن قدرته على تقديم المردود المتوقع داخل الملعب.

رغم الشائعات، يصر أرنولد على التمسك بالنجاح داخل جدران سانتياجو برنابيو مؤكدًا رغبته الواضحة في الاستقرار مع الفريق والمساهمة في تحقيق الألقاب.

وأكد موقع "fichajes" الإسباني أن اللاعب لا يضع خيار الرحيل على الطاولة، مشددًا على تركيزه الكامل على تحسين أدائه الفني وإثبات قيمته مع ريال مدريد حيث يعتبر انتقاله إلى النادي في الصيف الماضي خطوة محكمة وفاصلة في مسيرته الكروية، خاصة مع فريق يملك أكبر عدد من البطولات في دوري أبطال أوروبا.

من جهتها، تضع إدارة ريال مدريد كامل ثقتها في اللاعب معتبرة أن ظروف التأقلم مع الدوري الإسباني تحتاج مزيدًا من الوقت، خاصة وأن أرنولد قضى مسيرته الكروية في الدوري الإنجليزي، الذي تختلف أجواؤه وظروفه كثيرًا عن الليجا الإسبانية.