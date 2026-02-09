تأمين السلع الأساسية قبل حلول شهر رمضان.. والدواجن المجمدة بـ100 جنيه

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة أنهت استعداداتها لتأمين السلع الأساسية قبل حلول شهر رمضان، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي لضمان استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية قررت خفض أسعار الدواجن المجمدة لتصل إلى نحو 100 جنيه للكيلو داخل المجمعات الاستهلاكية ومعارض “أهلًا رمضان”، مع تنسيق مشترك بين وزارات التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر لزيادة المعروض قبل بداية الشهر الكريم.

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مخزون السكر آمن ويكفي الاحتياجات، مؤكدًا أن الدولة تتحرك لإزالة أي معوقات تعرقل توزيعه، مع تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة ممارسات حجب السلع أو رفع الأسعار دون مبرر.