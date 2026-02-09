طبيب يحذر: علامة بسيطة في بطنك تدل على مرض خطير

كثيرون يتجاهلون بعض التغيرات البسيطة في الجسم، خاصة تلك التي لا تسبب ألمًا مباشرًا. لكن أطباء يحذرون من علامة قد تبدو عادية في البطن، بينما قد تكون مؤشرًا مبكرًا لمشكلة صحية خطيرة.

ما هي هذه العلامة؟

الانتفاخ المستمر أو التورم غير المعتاد في البطن، خاصة إذا كان متكررًا أو مصحوبًا بثقل أو فقدان شهية، لا يجب تجاهله.

فبحسب ما نشره موقع هيلثي، أن هذا العرض قد يشير إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي أو الكبد أو حتى مشكلات هرمونية.

متى يصبح الانتفاخ مقلقًا؟

استمرار الانتفاخ لأكثر من أسبوعين

عدم ارتباطه بنوع طعام معين

مصاحبته لفقدان وزن غير مبرر

الشعور بالتعب المستمر

تغيرات في حركة الأمعاء

هذه العلامات قد تكون إنذارًا مبكرًا لأمراض مثل القولون العصبي، مشاكل الكبد، أو في حالات نادرة أورام البطن.

لماذا يتجاهله الناس؟

لأن الانتفاخ غالبًا ما يُفسر على أنه سوء هضم أو غازات، فيلجأ البعض للمسكنات أو الأعشاب دون فحص طبي، ما يؤدي لتأخير التشخيص.

رأي الأطباء

يؤكد الأطباء أن التشخيص المبكر يصنع فارقًا كبيرًا في العلاج. فالفحص البسيط، وتحاليل الدم، وأشعة البطن قد تكشف السبب الحقيقي بسهولة إذا أُجريت في الوقت المناسب.

كيف تحمي نفسك؟