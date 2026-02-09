قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل التعديل الوزاري| مدبولي مستمر في قيادة الحكومة.. ومصطفى بكري: المواطن بحاجة إلى وزراء فاعلين
أسعار الذهب اليوم الإثنين 9-2-2026 في مصر
وزير البترول: زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 6%
مصادر لـ"صدى البلد": الوفد يطيح بـ عبد السند يمامة من رئاسة برلمانية الحزب بالشيوخ
منتخب مصر لكرة اليد فى التصنيف الأول في كأس العالم 2027
معركة السيطرة على أموال التنظيم | أزمة بين جبهتي محمود حسين وصلاح عبد الحق تصل المحاكم التركية
أسلحة وأنظمة متطورة.. وزارة الإنتاج الحربي تشارك بفاعلية في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض
أعضاء قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
بسبب مبنى إداري في إسطنبول .. صراع قضائي في تركيا بين قيادات إخوانية
أشرف زكي يشكو أم جاسر.. التوأم حسام وإبراهيم حسن يتضرران من إعلامي شهير.. تفاصيل
وظائف ضائعة وزيجات منهارة .. أزمة مالية تهز جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد نهاية حرب غزة
اقتصادية الشيوخ توافق من حيث المبدأ على قانون منع الممارسات الاحتكارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طبيب يحذر: علامة بسيطة في بطنك تدل على مرض خطير

طبيب يحذر: هذه العلامة البسيطة في بطنك قد تدل على مرض خطير
طبيب يحذر: هذه العلامة البسيطة في بطنك قد تدل على مرض خطير
أسماء عبد الحفيظ

كثيرون يتجاهلون بعض التغيرات البسيطة في الجسم، خاصة تلك التي لا تسبب ألمًا مباشرًا. لكن أطباء يحذرون من علامة قد تبدو عادية في البطن، بينما قد تكون مؤشرًا مبكرًا لمشكلة صحية خطيرة.

ما هي هذه العلامة؟

الانتفاخ المستمر أو التورم غير المعتاد في البطن، خاصة إذا كان متكررًا أو مصحوبًا بثقل أو فقدان شهية، لا يجب تجاهله.

 فبحسب ما نشره موقع هيلثي، أن هذا العرض قد يشير إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي أو الكبد أو حتى مشكلات هرمونية.

متى يصبح الانتفاخ مقلقًا؟

  • استمرار الانتفاخ لأكثر من أسبوعين
  • عدم ارتباطه بنوع طعام معين
  • مصاحبته لفقدان وزن غير مبرر
  • الشعور بالتعب المستمر
  • تغيرات في حركة الأمعاء

هذه العلامات قد تكون إنذارًا مبكرًا لأمراض مثل القولون العصبي، مشاكل الكبد، أو في حالات نادرة أورام البطن.

لماذا يتجاهله الناس؟

لأن الانتفاخ غالبًا ما يُفسر على أنه سوء هضم أو غازات، فيلجأ البعض للمسكنات أو الأعشاب دون فحص طبي، ما يؤدي لتأخير التشخيص.

رأي الأطباء

يؤكد الأطباء أن التشخيص المبكر يصنع فارقًا كبيرًا في العلاج. فالفحص البسيط، وتحاليل الدم، وأشعة البطن قد تكشف السبب الحقيقي بسهولة إذا أُجريت في الوقت المناسب.

كيف تحمي نفسك؟

  • لا تتجاهل الأعراض المستمرة
  • راقب التغيرات غير الطبيعية في جسمك
  • استشر طبيبًا إذا استمر العرض أكثر من 10 أيام
  • تجنب الإفراط في الأدوية دون وصفة
  • جسمك يرسل لك إشارات، والانتباه لها قد ينقذك من مضاعفات خطيرة.
العلامة بطنك مرض خطير متى يصبح الانتفاخ مقلقًا الانتفاخ الانتفاخ المستمر اضطرابات في الجهاز الهضمي مشكلات هرمونية الكبد فقدان شهية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

حلا شيحة

حلا شيحه تشارك جمهورها صورا جديدة بالححاب

شاكيرا

وقعت على ركبتها.. لحظة سقوط شاكيرا خلال حفلها الأخير فى السلفادور

العرض المسرحي الليلة كبرت قوي

ضمن مبادرة 100 ليلة عرض .. خالد محروس يشارك في "الليلة كبرت قوي" في رمضان

بالصور

طبيب يحذر: علامة بسيطة في بطنك تدل على مرض خطير

طبيب يحذر: هذه العلامة البسيطة في بطنك قد تدل على مرض خطير
طبيب يحذر: هذه العلامة البسيطة في بطنك قد تدل على مرض خطير
طبيب يحذر: هذه العلامة البسيطة في بطنك قد تدل على مرض خطير

بعد حجب لعبة شهيرة .. هل تحولت الألعاب الإلكترونية إلى خطر تربوي؟

بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟
بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟
بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟

قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟
قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟
قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد