سمير فرج: الرئيس السيسي أعلن التهجير خط أحمر.. ولن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية
13 فبراير تعديل لوائح الانضباط وكأس الأمم الأفريقية 2027
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكرداسة
من إيطاليا.. الأزهر يمد جسور التواصل لمسلمي أوروبا عبر سلسلة لقاءات دعوية
وزير الخارجية: مصر تواصل اتصالاتها المكثفة للتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني
الرئيس السيسي يتفقد أحدث طائرات «مصر للطيران» من طراز إيرباص A350 بمطار القاهرة
الرئيس السيسي يشاهد أحدث الطائرات المنضمة إلى أسطول شركة مصر للطيران
بعد 4 أيام من البحث.. انتشال جثمان سيدة سقطت في مصرف زاوية النجار بقليوب
كأس مصر| تعديل موعد مباراة حرس الحدود وزد في دور الـ 8
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 9 فبراير 2026
برلماني: زيارة الرئيس السيسي لأبو ظبي تفتح آفاقا غير مسبوقة للاستثمار وتؤسس لشراكة عن المستقبل
بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير البترول: زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 6%

وزير البترول والثروة المعدنية
وزير البترول والثروة المعدنية
أمل مجدى

في إطار مشاركة مصر في المؤتمر الأفريقي للتعدين "إندابا 2026"، ألقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، كلمة مسجلة في افتتاح جلسة الترويج للاستثمار في قطاع التعدين المصري. وأشار الوزير إلى أن مصر تنظر إلى التعدين باعتباره ركيزة استراتيجية لتنويع الاقتصاد وتوطين الصناعة، من خلال المحور الثالث من استراتيجية الوزارة الهادف إلى إطلاق إمكانات قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي من نحو 1% إلى 6%.

واستعرض الوزير الإصلاحات الهيكلية الأخيرة لإرساء إطار جاذب للاستثمار التعديني ومتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، مؤكدًا على الاهتمام بوضع سياسات مالية واضحة للمستثمرين، وتحديث البيانات الجيولوجية، وتيسير إصدار التراخيص، ودمج التعدين في خطط الصناعة لتعظيم القيمة المضافة والعائد الاقتصادي.

وأوضح أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي تحت مسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" في يونيو 2025، وفر لها استقلالًا ماليًا وإداريًا وصلاحيات أوسع لتنظيم أنشطة الاستكشاف والاستغلال ودعم توطين الصناعات التعدينية وتعزيز الشفافية لجذب الاستثمارات.

كما لفت إلى تبني مصر نموذج جديد تنافسي لاستغلال المعادن بما يعزز جذب الاستثمار في مجال التعدين مضيفًا أن الحوافز الجديدة تتضمن خفض التكاليف المبدئية بتقليل الرسوم السنوية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية للمعدات، وإتاحة خيارات ترخيص مرنة، وتراخيص استطلاع للمستثمرين في المراحل المبكرة.

وأشار إلى العمل على إنشاء قاعدة بيانات جيولوجية وتنفيذ أول مسح جيوفيزيائي جوي على مستوى مصر منذ أكثر من أربعة عقود بالشراكة مع شركات عالمية متخصصة، بهدف تحديث البيانات الجيولوجية وتقليل مخاطر الاستثمار في استكشاف الذهب والمعادن.

كما أعلن الوزير أن مصر تعتزم إطلاق بوابة رقمية للاستثمار التعديني خلال الربع الثاني من العام الجاري، تتيح للمستثمرين الاطلاع على المناطق المتاحة واستكمال إجراءات التراخيص والتعاقدات إلكترونيًا، إلى جانب العمل على منصة موحدة لتتبع التراخيص وتبسيط الإجراءات وإتاحة بيانات مركزية عن الفرص التعدينية.

وأكد أن هذه الإصلاحات تستهدف إطلاق الإمكانات التعدينية وربط التوسع التعديني بالتنمية الصناعية وتعزيز الصادرات، لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

ومن جانبه استعرض الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية خلال الجلسة مزايا ومقومات الاستثمار في قطاع التعدين المصري والفرص الواعدة والمتنوعة أمام المستثمرين في ضوء نجاح تهيئة بيئة تنافسية وجاذبة للاستثمار في قطاع التعدين المصري .

