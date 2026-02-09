الانتهاء من إجراءات صرف زيادة المعاش التكميلى للعاملين بقطاع البترول خلال أيام| تفاصيل

أعلن مجلس إدارة صندوق مكافأة نهاية الخدمة الادخارية (المعاش التكميلي) للعاملين بقطاع البترول عن نجاحه في استيفاء كافة الشروط والإجراءات القانونية والمالية، ومتطلبات هيئة الرقابة المالية ومراجعة الخبراء الاكتواريين، لتطبيق زيادة قيمة المعاش التكميلي للعاملين بقطاع البترول، تنفيذاً لتكليفات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بزيادة المعاش التكميلى للعاملين بأثر رجعى وحرص الوزارة الدائم على دعم العاملين بقطاع البترول والسادة المتقاعدين وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية لهم،

وأوضح المجلس أن هذه الزيادة تم إقرارها وتنفيذها في الإطار المالي والقانوني السليم، وبما يتوافق مع اللوائح والقوانين المنظمة، وبما يضمن استدامة موارد الصندوق والحفاظ على حقوق جميع المستفيدين.

وأكد مجلس إدارة الصندوق أنه تنفيذًا للتكليفات الصادرة من السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية ، سيتم صرف الزيادة بأثر رجعي اعتبارًا من 20 يوليو 2025، على أن يتم الانتهاء من إجراءات الصرف بحد أقصى يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026* .

يذكر أن المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية كان قد وجه مؤخرًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق ، والتزم المجلس الجديد منذ توليه المسؤولية بالعمل على إزالة كافة المعوقات، وتسريع الإجراءات، لضمان صرف الزيادة المستحقة للعاملين قبل حلول شهر رمضان الكريم.

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرارها في دعم ومساندة جميع المبادرات التي من شأنها تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين وأسرهم، باعتبارهم الركيزة الأساسية لنجاح قطاع البترول المصري.