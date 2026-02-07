البترول: إنبى وجابكو يطلقان مركزاً تدريبياً متخصصاً برأس شقير

في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لرفع كفاءة العاملين بقطاع البترول وتطوير الكوادر البشرية، وتحت رعاية وإشراف وموافقة الهيئة المصرية العامة للبترول وفى مقرها، تم إبرام بروتوكول تعاون مشترك بين شركة بترول خليج السويس (جابكو) والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي) بشأن استغلال وإدارة المركز الثقافي والاجتماعى برأس شقير كمركز تدريبى بين الشركتين.



ووقع البروتوكول كلُ من المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس عبد الوهاب المغوري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جابكو، والمهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنبي.

وأوضح المهندس عبد الكريم أن البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية العمل المؤسسي الرامية إلى تعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة لدى شركات قطاع البترول وتحقيق التعاون المثمر بينها، مؤكدا أهمية دور العلم والتدريب وتنمية الكوادر البشرية تماشيا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وقال إن الهيئة تسعى دائما لتحقيق استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة لإعداد الكوادر المؤهلة القادرة على تطوير الصناعة البترولية وتحسين الأداء وزيادة معدلات الإنتاج، لما فيه صالح الوطن ودعم اقتصاده.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الوهاب المغوري أن البروتوكول خطوة على نهج تطوير الكفاءات البشرية ويساهم في الارتقاء بخدمات التدريب المقدمة داخل قطاع البترول.

فيما أفاد المهندس خالد إبراهيم بأن بروتوكول استغلال وإدارة المركز الثقافي والاجتماعى برأس شقير كمركز تدريبى، يفيد العاملين وينمى مهاراتهم الفنية بما يخدم قطاع البترول، ويؤكد على التكامل والاستفادة من أصول شركات القطاع.

حضر التوقيع المحاسب أحمد جمال نائب الرئيس التنفيذى للهيئة للشئون الإدارية ود. محمد مصطفى مساعد رئيس جابكو للشئون الإدارية.ود. منال سليمان مدير التطوير والتدريب بإنبى و ريهام جلال مدير عام مساعد ادارة التدريب.