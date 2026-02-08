كان ممكن نخسر 4 مستريح.. أمير هشام يفتح النار: من أسوأ مباريات الأهلي والمدرب المسئول الأول

تعادل فريق الأهلي مع شبيبة القبائل دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على استاد حسين آيت أحمد، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب الإعلامي أمير هشام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«من أسوأ مباريات الأهلي في الفترة الأخيرة، والمدرب هو المسؤول الأول. ولولا تألق شوبير وسوء حظ مهاجمي الشبيبة، كان من الممكن جدًا أن يخسر الأهلي بأربعة أهداف بكل سهولة».

وتابع: «تغييرات غير مفهومة، وإصابة تريزيجيه يتحملها المدرب وحده، وهو نفس سيناريو إصابة زيزو. مش معقول فريق بحجم الأهلي وقيمته يتحكم في أدائه لاعب غير ملتزم وغير منضبط».

وأضاف: «المهم في النهاية تأهل الأهلي للدور المقبل، والأهم تصحيح الأخطاء، لأن اللي جاي أصعب بكتير».

وبتلك النتيجة يتأهل الأهلي إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الجيش الملكي المغربي على يانج أفريكانز بهدف دون رد.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل

يأتي جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل مساء اليوم السبت، كالتالي:

1- الأهلي 9 نقاط من 5 مباريات.

2- الجيش الملكي المغربي 8 نقاط من 5 مباريات.

3- يانج أفريكانز التنزاني 5 نقاط من 5 مباريات.

4- شبيبة القبائل الجزائري 3 نقاط من 5 مباريات.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

يستعد فريق الأهلي لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ14 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في الخامسة مساء الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري المصري.