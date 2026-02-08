«الغندور» يكشف: إعلان رسمي عن عودة موسيماني للتدريب خلال 48 ساعة

اقترب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من العودة إلى التدريب.

وكتب الإعلامي خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «موسيماني، مدرب الأهلي الأسبق، في طريقه لتدريب اتحاد الكلباء الإماراتي، والإعلان سيكون خلال 48 ساعة».

ويُعد موسيماني أنجح مدرب في تاريخ صن داونز، بعد أن قاد الفريق للفوز بخمسة ألقاب في الدوري الجنوب أفريقي، إضافة إلى لقب دوري أبطال إفريقيا، وعدد من بطولات الكأس خلال فترة تدريبه التي امتدت ثماني سنوات.

وكانت علاقة موسيماني بالنادي قد شهدت توتراً بعد انتقاله إلى الأهلي في 2020، حيث خاض نزاعًا قضائيًا حول دفع عمولة لوكيله، انتهى في أغسطس 2025 بحكم المحكمة لصالح صن داونز.

وأصبح موسيماني بلا عمل منذ رحيله عن فريق استقلال طهران الإيراني في يناير الماضي، بعدما قرر فسخ عقده من طرف واحد، ولم يتول مسؤولية تدريب أي فريق منذ ذلك الحين.