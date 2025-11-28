موسيماني: قصة نهائي القرن محفورة بحروف ذهبية

وجه المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، رسالة خاصة للقلعة الحمراء بمناسبة مرور 5 سنوات على نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، الذي أقيم في 27 فبراير 2020.



ونشر موسيماني عبر حسابه على منصة «X» شكره لجماهير الأهلي بعد حرص بعضهم على الاحتفال بهذه الذكرى، قائلاً:

"شكرًا جزيلًا على الفيديو الذي أرسلتموه، فقد أثر فيّ كثيرًا وسعدت بالاحتفال معكم.

أشكر أيضًا النادي على منحي الفرصة للمشاركة في ديربي القرن، وقد وفقنا الله في ذلك اليوم، والحمد لله.



وأضاف موسيماني:"هذه القصة محفورة بحروف من ذهب ومؤرشفة، نادي القرن هو أكبر نادي في إفريقيا. شكرًا لكم، وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى."