إيقاف 4 لاعبين..قررات لجنة الانضباط في الكاف بشأن مباراة الهلال ومولودية الجزائر
منح دراسية للحصول على الدكتوراة من المجر.. تفاصيل التقديم
تحرك محدود للدولار في عدد من البنوك اليوم الجمعة
جيش الاحتلال: مقـتل 370 عنصرا من حزب الله منذ وقف إطلاق النار فى لبنان
إدارة ترامب تجري مراجعة شاملة لقوانين الهجرة بعد إطلاق النار على الحرس الوطني
أبو ريدة: أشعر بالحزن بسبب رمضان صبحي.. وربنا يفك ضيقته
ترامب يعلن وفاة جندية الحرس الوطني في حادث إطلاق النار أمام البيت الأبيض
النقل تكشف تفاصيل مشروع “تحيا مصر 2” بميناء الدخيلة
ضربة دبلوماسية لتل أبيب.. إسبانيا تتعهد بعدم المشاركة في يوروفيجن
خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز
تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق
دراما رمضان 2026.. حقيقة إصدار ضوابط للأعمال الفنية في الشهر الكريم
أخبار العالم

إدارة ترامب تجري مراجعة شاملة لقوانين الهجرة بعد إطلاق النار على الحرس الوطني

فرناس حفظي

قال مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، اليوم، إن الرئيس دونالد ترامب أمر بإجراء مراجعة واسعة النطاق لطلبات اللجوء التي تمت الموافقة عليها في عهد الرئيس السابق جو بايدن، وبطاقات الإقامة الخضراء الممنوحة لمواطني 19 دولة.

ويقول المسؤولون إن المهاجر الأفغاني المشتبه به في إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن العاصمة يوم الأربعاء، دخل الولايات المتحدة في عام 2021 بموجب برنامج إعادة توطين.

وبعد ساعات من إطلاق النار، الذي أدى لإصابة اثنين من أفراد الحرس الوطني بإصابات خطيرة، أعلنت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية تعليق النظر في جميع طلبات الهجرة المتعلقة بالمواطنين الأفغان فورا وإلى أجل غير مسمى.

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي يوم الخميس أن إدارة ترامب توسع نطاق ذلك التحرك ليشمل مراجعة جميع طلبات اللجوء التي تمت الموافقة عليها في عهد إدارة بايدن. ومُنح المشتبه به حق اللجوء هذا العام في عهد ترامب، وفقا لملف حكومي أمريكي اطلعت عليه رويترز.


وقال جوزيف إدلو مدير دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية في بيان إنه وجه أيضا "بإعادة فحص شاملة ودقيقة لجميع بطاقات الإقامة الخضراء لكل أجنبي من جميع الدول المثيرة للقلق" بناء على طلب ترامب.

ولم يُشر إلى الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة مثيرة للقلق. وأحالت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية رويترز إلى حظر السفر الذي فرضه ترامب في يونيو حزيران على مواطني 19 دولة، منها أفغانستان وبوروندي ولاوس وتوجو وفنزويلا وسيراليون وتركمانستان.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية تعليق جميع إجراءات طلبات الهجرة للمواطنين الأفغان فورًا وإلى أجل غير مسمى، ريثما تُجرى مراجعة أمنية إضافية.

يأتي هذا في أعقاب إطلاق النار على جندي من الحرس الوطني برصاص مواطن أفغاني في واشنطن، وعقب تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "الولايات المتحدة يجب أن تُعيد النظر في ملفات كل أجنبي دخل البلاد من أفغانستان في عهد إدارة بايدن".

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيانًا في أعقاب إطلاق النار على جنديين من الحرس الوطني في واشنطن، قال فيه إن "هذا الهجوم عمل شرير، عمل كراهية، عمل إرهابي. إنه جريمة ضد أمتنا والبشرية جمعاء".

وزارة الأمن الداخلي الأمريكية دونالد ترامب الإقامة الخضراء المهاجر الأفغاني الولايات المتحدة

