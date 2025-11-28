النقل تكشف تفاصيل مشروع “تحيا مصر 2” بميناء الدخيلة

تواصل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تنفيذ مشروع إنشاء محطة "تحيا مصر 2" متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة، الذي يُعد من أكبر المشاريع اللوجستية للحاويات في مصر وحوض المتوسط.

ووفق بيانات المشروع، ستضم المحطة رصيفًا بطول 1200 متر من إجمالي 1680 مترًا وعمق 18 مترًا، مع مساحة تقارب 840 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا، مع التركيز على حاويات الترانزيت لتصبح المحطة نقطة محورية للتجارة الدولية.

أعمال البنية التحتية

وأشار المسؤولون إلى أنه تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية، وبدأت أعمال البنية الفوقية، مؤكّدين أن المشروع سيوفر أكثر من 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما سيمكن الرصيف السفن العملاقة بطول حتى 400 متر وحمولات تصل إلى 24 ألف حاوية.

يُذكر أن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية سبق وأن وقعت عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة المحطة مع التحالف العالمي هاتشيسون - MSC، في إطار مشروع المحور اللوجيستي المتكامل بين السخنة والإسكندرية لربط البحر الأحمر بالمتوسط، بما يعزز مكانة مصر كمركز رئيسي للتجارة البحرية الدولية.



