20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد

أقام المنتج محروس المصري احتفالا بسيطا لكل صناع مسلسله الجديد «السرايا الصفرا» بإحضار تورتة وتقطيعها احتفاء بهم في أول يوم بروفات ترابيزة للتعارف فيما بينهم على طبيعة كل شخصية داخل أحداث المسلسل.



حيث اجتمع المخرج جوزيف نبيل مع المؤلف الدكتور حسين مصطفى محرم بشكل موسع مع كل فريق العمل وبدأوا في قراءة اول حلقتين من المسلسل بشكل جماعي ثم خصص المخرج جزء من وقت البروفة للقراءة الثنائية بين أبطال العمل وتلقينهم بعض خصائص كل دور وخلفيته بناء على سيناريو المسلسل والشكل الذي يريد تقديمه للجمهور.



مسلسل «السرايا الصفرا» هو مسلسل اثارة لايت كوميدي من بطولة: وفاء عامر، سارة سلامة، إيهاب فهمي، منة عرفة، غنوة محمود، ندى بهجت، حسام فارس، حسني شتا، حسن عيد، إلهام عبد البديع، ناصر سيف، طارق ريحان، ياسمين كساب، مستشار اعلامي محمد بدر، مساعد مخرج ريهام خليل، إشراف عام مينا المصري، مدير تصوير مينا نبيل، إنتاج محروس المصري، تأليف حسين مصطفى محرم، ومن اخراج جوزيف نبيل.



وقد صرح المؤلف الدكتور حسين مصطفى محرم أن المسلسل يبدأ في حلقاته من منطلق كوميدي خاصة بين مشاكل الضرائر والزوجات ليتحول شيئا فشيئا نتيجة عقبة ما الى مسلسل اثارة وغموض في ذروة أحداثه ويأمل أن يستمتع المشاهدون في شهر رمضان 2026 بالعمل ويكون عند حسن ظنهم.



من جانبه أعلن المنتج محروس المصري عن موعد بدء تصوير مسلسل «السرايا الصفرا» على أن يكون بإذن الله الشهر المقبل بعد الانتهاء من استخراج التصاريح اللازمة من النقابات الفنية، وانتهاء المخرج جوزيف نبيل من بروفات الترابيزة بالشركة، ليبدأ التصوير على الفور والمونتاج بشكل متواز للحاق بالسباق الرمضاني 2026.