نجاة الصغيرة .. صور لافتة لـ قيثارة الغناء العربي | والمكالمة المثيرة لـ لا تكذبي
بعد قرار وزيرة التضامن.. آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية
تجديد 5 سنوات .. قرار عاجل بشأن المعلمين المكلفين بوظيفة مدير مدرسة
20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد
المرشد الأعلى بإيران: الولايات المتحدة تكبدت مزيدا من الخسائر في حرب الـ 12 يوما
تباين فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الخميس 25 نوفمبر 2025
بكري: لم يعجبني حديث مصطفى الفقي عن العوار الدستوري للانتخابات
من حلم إلى واقع .. مصر تطلق أكبر مشروع ربط بري في أفريقيا
مصطفى بكري: المرحلة الثانية من انتخابات النواب نزيهة وشفافة جدا
الصحة تشارك بقوة في معرض الأسبوع الكويتي السادس عشر بمصر
موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 للقطاعين العام والخاص بـ قرار المالية
البرتغال بطلا لكأس العالم للناشئين على حساب النمسا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد

تقى الجيزاوي

أقام المنتج محروس المصري احتفالا بسيطا لكل صناع مسلسله الجديد «السرايا الصفرا» بإحضار تورتة وتقطيعها احتفاء بهم في أول يوم بروفات ترابيزة للتعارف فيما بينهم على طبيعة كل شخصية داخل أحداث المسلسل.


حيث اجتمع المخرج جوزيف نبيل مع المؤلف الدكتور حسين مصطفى محرم بشكل موسع مع كل فريق العمل وبدأوا في قراءة اول حلقتين من المسلسل بشكل جماعي ثم خصص المخرج جزء من وقت البروفة للقراءة الثنائية بين أبطال العمل وتلقينهم بعض خصائص كل دور وخلفيته بناء على سيناريو المسلسل والشكل الذي يريد تقديمه للجمهور.


مسلسل «السرايا الصفرا» هو مسلسل اثارة لايت كوميدي من بطولة: وفاء عامر، سارة سلامة، إيهاب فهمي، منة عرفة، غنوة محمود، ندى بهجت، حسام فارس، حسني شتا، حسن عيد، إلهام عبد البديع، ناصر سيف، طارق ريحان، ياسمين كساب، مستشار اعلامي محمد بدر، مساعد مخرج ريهام خليل، إشراف عام مينا المصري، مدير تصوير مينا نبيل، إنتاج محروس المصري، تأليف حسين مصطفى محرم، ومن اخراج جوزيف نبيل.


وقد صرح المؤلف الدكتور حسين مصطفى محرم أن المسلسل يبدأ في حلقاته من منطلق كوميدي خاصة بين مشاكل الضرائر والزوجات ليتحول شيئا فشيئا نتيجة عقبة ما الى مسلسل اثارة وغموض في ذروة أحداثه ويأمل أن يستمتع المشاهدون في شهر رمضان 2026 بالعمل ويكون عند حسن ظنهم.


من جانبه أعلن المنتج محروس المصري عن موعد بدء تصوير مسلسل «السرايا الصفرا» على أن يكون بإذن الله الشهر المقبل بعد الانتهاء من استخراج التصاريح اللازمة من النقابات الفنية، وانتهاء المخرج جوزيف نبيل من بروفات الترابيزة بالشركة، ليبدأ التصوير على الفور والمونتاج بشكل متواز للحاق بالسباق الرمضاني 2026.

المنتج محروس المصري «السرايا الصفرا المخرج جوزيف نبيل

بالصور

20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد

