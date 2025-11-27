توابل سحرية تقلّل الغازات في الكرنب والقرنبيط

يعاني الكثير من الأشخاص من الانتفاخ والغازات بعد تناول الكرنب والقرنبيط، وهما من الخضروات الصليبية الغنية بالألياف والفيتامينات، لكنهما يحتويان أيضًا على سكريات صعبة الهضم تتخمر داخل الأمعاء.

توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط

ولحل هذه المشكلة دون التوقف عن تناول هذه الخضروات المفيدة، كشف موقع Mayo Clinic وCleveland Clinic وMedical News Today وHarvard Health عن مجموعة من التوابل والأعشاب التي تساعد على تحسين الهضم وتقليل الغازات عند إضافتها أثناء الطهي، وهي :

ـ الكمون :

من أشهر التوابل المستخدمة عالميًا لتقليل الغازات والانتفاخ، ويعمل على تهدئة الأمعاء وتنظيم الهضم.

الكمون

ـ الشمر:

يحتوي على مركبات طاردة للغازات، ويساعد على إرخاء عضلات الجهاز الهضمي وتقليل التقلصات، ويمكن إضافته مطحونًا أو كحبوب كاملة.

الشمر

ـ الزنجبيل:

وإستخدامه يحسين الهضم وتقليل الانتفاخ، ويسرّع تفريغ المعدة ويخفّف تخمّر الطعام.

ـ الكراوية :

تُستخدم كثيرًا في أوروبا بفاعلية لتخفيف الانتفاخ، وتعمل على تهدئة القولون وتقليل الغازات.

الكراوية

ـ الكركم :

مضاد التهاب طبيعي يساعد في تهدئة الجهاز الهضمي، ويخفّف الاضطرابات المصاحبة لتناول الخضروات الصليبية.

الكركم

ـ الزعتر:

يحتوي زيوتًا عطرية تقاوم التخمر وتحسّن الهضم، وهو مناسب لوصفات الكرنب والبروكلي المشوي.

الزعتر

ـ إكليل الجبل:

يعزّز حركة الأمعاء ويساعد في تقليل الغازات، ويستخدم بكثرة في المطبخ المتوسطي مع البروكلي والكرنب.

إكليل الجبل

ـ القرفة:

ولها دور في تهدئة الجهاز الهضمي، وتُقلل الانتفاخ خاصة عند إضافتها بكميات صغيرة للطهي.

القرفة

ـ القرنفل :

يحتوي مواد مضادة للتقلصات وتقلل تكوّن الغازات، وهو شائع في الطب الهندي للتخفيف من اضطرابات الهضم.

ـ ورق الغار :

يضاف أثناء السلق لتسهيل هضم السكريات المعقدة، ويقلل من الغازات الناتجة عن الكرنب والقرنبيط.