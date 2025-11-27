فضيحة تضرب كولومبيا | إيقاف جنرال ورئيس مخابرات في تسريب أسرار لزعيم متمرد

أفاد مكتب المدعي العام في كولومبيا اليوم الخميس لوكالة فرانس برس بأنه تم إيقاف جنرال في الجيش الكولومبي ورئيس مخابرات عن العمل ، إثر مزاعم بتسريبهما معلومات حساسة لزعيم جماعة تمرد.

فضيحة تهز كولومبيا

نشرت شبكة كاراكول التلفزيونية يوم الأحد رسائل ووثائق تُظهر، على ما يبدو، أن الجنرال خوان مانويل هويرتاس ومسؤول إدارة المخابرات الكولومبية ويلمار ميخيا يتبادلان معلومات مع زعيم متمرد، مما سمح له بالتهرب من الرقابة الأمنية وشراء الأسلحة.

زعيم جماعة تمرد، الملقب بكالاركا، هو قائد فصيل منشق عن جيش المتمردين المنحل "فارك" الذي عارض اتفاق سلام عام 2016 مع الدولة.

تجري الجماعة محادثات سلام مع حكومة الرئيس جوستافو بيترو اليسارية.

وأفاد مصدر في مكتب المدعي العام لوكالة فرانس برس بأن هويرتاس وميخيا قد تم إيقافهما عن العمل من قبل هيئة مسؤولة عن الإشراف على الموظفين العموميين.

نشأت الادعاءات الموجهة ضدهم من معلومات استخباراتية جُمعت من هواتف وأجهزة أخرى صودرت في يوليو 2024، عندما احتُجز كالاركا ومعارضون آخرون مؤقتًا.

أُطلق سراح المتمردين لاحقًا بفضل عملية السلام الجارية آنذاك.

زعم تقرير كاراكول أن المتمردين عملوا مع هويرتاس وميخيا لتأسيس شركة أمنية بدت شرعية وسمحت لهم بالسفر دون أن يُكشف أمرهم في مركبات مدرعة وحمل أسلحة.

شكك بيترو، وهو نفسه مقاتل يساري سابق، في صحة ما كشفته كاراكول.

كولومبيا تتهم المخابرات الأمريكية

يوم الاثنين، زعم أن مصدر تقارير كاراكول هو وكالة المخابرات المركزية، في إشارة إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي خاض معه صراعات متكررة.

ويجري التحقيق مع المتهمين، اللذين ينكران هذه الادعاءات، من قبل مكتب المدعي العام ووزارة الدفاع.