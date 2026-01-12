عضو اتحاد الكرة: إحنا مصر ومش سامعين لأي حد سلبي.. وهدفنا الرجوع بكأس أفريقيا

هنأ مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بفوز المنتخب الوطني على منتخب ساحل العاج، والتأهل لنصف نهائي بطولة أمم أفريقيا والمقامة في المغرب 2026.

وقال مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، إن أبو ريدة مشجع زي المصريين، وارتفاع ضغطه أمر طبيعي، واستمرار حسام حسن مع المنتخب غير متعلق بالفوز على كوت ديفوار.

وأضاف مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أكدنا منذ الدور الأول في البطولة استمرار حسام حسن مهما كانت النتائج، وكلنا ثقة فيه.

وأكد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة،: "إحنا مصر، ومش سامعين لأي حد سلبي .. وهدفنا الرجوع بكأس أفريقيا".