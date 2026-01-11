قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فاز على ريال مدريد 3-2.. برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني للمرة 15 في تاريخه
هل الدعاء وحده يكفي لإصلاح الابن الظالم؟.. أمين الإفتاء يجيب
البنك المركزي يعلن قبول استثمارات بـ 196,73 مليار جنيه
مصطفى بكري يحسم جدل الترشح على منصب وكيل مجلس النواب
سامح شكري: الانضمام لمجلس النواب مسؤولية وطنية وخبرتي الدبلوماسية في خدمة الوطن
رسالة عاجلة من إيران لـ مجلس الأمن ضد أمريكا .. ما مضمونها؟
الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين مجانا عبر موقع النيابة العامة
متحدث الوزراء: اقتصادية قناة السويس جاذبة للاستثمار وتحظى بدعم حكومي
برشلونة يضرب ريال مدريد بالهدف الثالث في كأس السوبر الإسباني
مصير حكومة مدبولي بعد تشكيل برلمان 2026
هيمنة مغربية على المدرجات.. أعلى المباريات حضورا جماهيريا في أمم أفريقيا
هل صلاة ركعتين في ليلة 23 من رجب له ثواب 70 حجة؟.. لا تفوت الفرصة
رياضة

19 مباراة رسمية بلا هزيمة.. أمير هشام يتغنى ببطولات حسام حسن مع منتخب مصر

حسام حسن
حسام حسن
علا محمد

أشاد الإعلامي أمير هشام، ببطولات حسام حسن مع منتخب مصر، خلال الآونة الأخيرة.

وكتب أمير هشام، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك: ”19 مباراة رسمية بعيدًا عن اللقاءات الودية للعميد حسام حسن مع منتخب مصر دون أي هزيمة".

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، بعد الفوز على حامل اللقب منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2 للفراعنة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

أهداف منتخب مصر في شباك كوت ديفوار

وسجل عمر مرموش هدف منتخب مصر الأول في الدقيقة 4 من انطلاق المباراة بعد تمريرة سحرية من إمام عاشور ليضعها كرة زاحفة في مرمى حارس كوت ديفوار.

ونجح رامي ربيعة في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى منتخب كوت ديفوار في الدقيقة 32 من انطلاق المباراة لتصبح النتيجة 2-0 للفراعنة.

وسجل محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 52 من عمر اللقاء بعد تلقيه تمريرة سحرية من إمام عاشور داخل منطقة الجزاء ليحولها في مرمى كوت ديفوار.

وسجل أحمد فتوح هدف منتخب كوت ديفوار بعد تحويله لكرة عرضية بالخطأ في مرماه لم يستطع التعامل معها بشكل جيد لتصبح النتيجة 2-1 للفراعنة.

وسجل جويلا دوي هدف كوت ديفوار الثاني في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد خطأ دفاعي من منتخب مصر.

ويواجه منتخب مصر في الدور نصف النهائي منتخب السنغال الذي تغلب على منتخب مالي في الدور ربع النهائي.

الإعلامي أمير هشام أمير هشام حسام حسن منتخب مصر نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

