مفتي الجمهورية يهنئ عمرو الورداني بتعيينه عضوًا بمجلس النواب
آرسنال يتقدم على بورتسموث بثنائية في الشوط الأول بكأس إنجلترا
رئيسا مجلس الشيوخ والنواب الأسترالي يناقشان سبل التعاون وتبادل الخبرات
الأعلى للإعلام يشيد بالتزام الوسائل الإعلامية بالضوابط المتعلقة بأمراض الأورام
تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية لـ غزة.. شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية
فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة
كأس الرابطة | محمد شوقي يعلن تشكيل زد أمام الزمالك
تعديل خطاب ترامب يثير جدلاً واسعاً واستقالات رفيعة المستوى في هيئة الإذاعة البريطانية
من الحكومة إلى البرلمان.. 10 وزراء سابقون أعضاء بمجلس النواب 2026
السيرة الذاتية لسامح شكري وزير الخارجية السابق بعد تعيينه بمجلس النواب
سامح شكري والشيحي.. تعيين وزيرا الخارجية والتعليم العالي السابقين بمجلس النواب
9.8 مليار شيكل.. إسرائيل توقع عقد توسيع إمدادات ألمانيا من أنظمة آرو 3
رياضة

حسام حسن.. حكايات في تحدي الصعاب وكسر التوقعات بـ كأس أمم إفريقيا

إسراء أشرف

يشهد منتخب مصر الأول لكرة القدم في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب مرحلة جديدة تحت قيادة حسام حسن، الذي انتقل من كونه أسطورة في الملاعب إلى مدرب يسعى لإعادة مصر إلى قمة الكرة الإفريقية بعد أخر تتويج باللقب (7) عام 2010.

وتمكن منتخب مصر الأول لكرة القدم من بلوغ الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025، ليواجه منتخب السنغال، في لقاء مرتقب لحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

هذا الإنجاز لم يأت بسهولة، فقد واجه منتخب مصر التشكيك والانتقادات تحت قيادة حسام حسن قبل بطولة أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وكانت هناك مواقف مماثلة في السابق، حينما كان حسام حسن لاعبًا: في 1998 تعرض البعض للشك في قدراته بسبب عمره، وفي 2006 واجهت اختياراته مع الفريق انتقادات بسبب الاعتماد على لاعبين مخضرمين، لكنه في كل مرة أثبت أن العزيمة والمهارة قادران على كسر التوقعات.

حسام حسن حكايات في تحدي الصعاب وكسر التوقعات بـ كأس أمم إفريقيا

أمم إفريقيا 1998 – بوركينافاسو:

في أمم إفريقيا ببوركينافاسو، كان حسام حسن أحد الأعمدة الأساسية للمنتخب، رغم أن البعض اعتبره “مشطبًا” بسبب عمره 32 عاما، أثبت قدراته وسجل أهدافًا حاسمة، مسهمًا في فوز مصر بالنجمة الرابعة، وكسر كل التوقعات حول قدرته على التألق في البطولة.

أمم إفريقيا 2006 – مصر:

تعرض المدرب حسن شحاتة للانتقاد لاختياراته للاعبين المخضرمين، وسط حديث عن تجاوز أعمارهم، لكن المنتخب أظهر عزيمته، وسجل حسام حسن أحد أجمل أهداف البطولة في مباراة الكونغو بربع النهائي خلال البطولة التي استضافتها مصر، وساهم في فوز مصر بالنجمة الخامسة، مؤكدًا أن الخبرة والإصرار قادران على تحويل الشكوك إلى إنجازات.

أمم إفريقيا 2025 – المغرب:

اليوم، يقود حسام حسن منتخب مصر كمدرب، في مهمة صعبة مليئة بالانتقادات، حيث راهن البعض على فشل الفراعنة تحت قيادته، معتبرين أن التأهل لكأس العالم جاء نتيجة مواجهات سهلة.

ومع ذلك، تمكن المنتخب من حجز مقعده في نصف النهائي بعد الفوز المثير على كوت ديفوار 3-2، ليواجه السنغال في مباراة تحديد المتأهل للنهائي.

وتظهر هذه الرحلة حسام حسن في مواجهة الصعاب: من لاعب تحدى الانتقادات وسجل الأهداف التاريخية، إلى مدرب يقود الفراعنة بثبات نحو الإنجازات رغم الشكوك، مؤكدًا أن مصر ما زالت قوة إفريقية لا يستهان بها.

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

نهاد أبو الفمصان

نهاد أبو القمصان تروي موقفا تعرض ابنها لحادث سير

الزلابية

بمكونبن فقط.. طريقة عمل الزلابية بأقل التكاليف

طاجن السبيط

طريقة عمل طاجن السبيط بمذاق شهي

بالصور

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

فعاليات سياحية بالشرقية لتنشيط الحركة والترويج للمقومات الأثرية بالمحافظة

زراعة الشرقية تنفذ ندوات إرشادية للنهوض بمحصول القمح ورور ميداني بالحقول الزراعية

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

