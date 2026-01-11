قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسودة بريطانية تربط الختان بالإساءة للأطفال وتشعل غضبا دينيا في المملكة المتحدة
مدبولي:متوقع الانتهاء من 50 إلى 60 مصنعًا منهم بحلول 2026
رئيس الوزراء يفتتح مشروعًا للصناعات المتطورة بمنطقة السخنة باستثمارات 8 ملايين دولار
اشتروا أراض وعقارات.. 3 تجار مخدرات يغسلون 160 مليون جنيه
رئيس الوزراء: 190 مصنعًا تعمل و150 تحت الإنشاء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
1500جنيه.. كيفية الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة والفئات المستحقة 2026
مخدرات بـ73 مليون جنيه.. مصرع 4 عناصر إجرامية فى أسوان
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي
وزير الأوقاف يكشف تفاصيل وأهداف مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية في عصر الذكاء الاصطناعي
مصر على أعتاب رقم قياسي جديد في كأس أمم إفريقيا .. الفرصة متاحة لتحقيق إنجاز مميز باسم الفراعنة
وزير الري من البحيرة: سد العجز في العمالة بالمحطات وتطوير السكن الإداري
وزير الأوقاف: اتفقت مع الفلبين على استضافة قساوسة لتدريبهم في مصر على قيم التسامح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مصر على أعتاب رقم قياسي جديد في كأس أمم إفريقيا .. الفرصة متاحة لتحقيق إنجاز مميز باسم الفراعنة

منتخب مصر
منتخب مصر

يظل منتخب مصر واحدا من المنتخبات المرشحة دائما للفوز بالبطولة الافريقية فى كل نسخة حيث يمتلك منتخب مصر الأول لكرة القدم مكانة مميزة في تاريخ كأس أمم إفريقيا ليس فقط بألقابه وأرقامه القياسية بل أيضًا بسلاسل اللاهزيمة الطويلة التي سجلها على مدار السنوات.

وتعتبر هذه السلاسل مؤشراً واضحاً على قوة الفراعنة وقدرتهم على الحفاظ على الأداء القوي في البطولة القارية.

تتصدر مصر التاريخ بسلسلة غير مسبوقة امتدت من فبراير 2004 إلى فبراير 2017 حيث لم يخسر المنتخب في 24 مباراة متتالية. 

13 سنة فى الكان

خلال هذه الفترة الطويلة التي قاربت 13 عامًا نجح الفراعنة في فرض سيطرتهم على معظم مواجهات البطولة ما جعل مصر مرجعاً للفرق الأفريقية من حيث الاستقرار والأداء المنتظم.

نيجيريا الثاني

فيما تحتل نيجيريا المركز الثاني بسلسلة امتدت 16 مباراة دون هزيمة بين يناير 1992 وفبراير 2002 فيما تشارك السنغال نفس الرقم القياسي (16 مباراة) لكنها في فترة حديثة منذ يناير 2022 وحتى الآن ما يعكس صعود أسود التيرانجا كقوة كروية أفريقية في السنوات الأخيرة.

رقم محتمل لمصر

المثير أن مصر تمتلك حاليًا سلسلة لاهزيمة قوية هي أيضًا 15 مباراة منذ يناير 2022 مما يجعل الفراعنة قريبين جدًا من تحطيم الرقم القياسي التاريخي الذي سجلوه سابقًا. 

ويأتي هذا الإنجاز في وقت أبدي فيه الجميع اعجابهم بأداء المنتخب في بطولة أمم إفريقيا 2025 حيث يأمل حسام حسن المدير الفني فى استمرار هذه السلسلة وتحقيق مزيد من الانتصارات التي تؤكد قوة مصر في القارة.

تعتبر هذه السلاسل دليلاً على تميز الفراعنة في إدارة المباريات الإقصائية والحفاظ على التوازن بين الهجوم والدفاع إذ لم تكن النتائج مجرد حظ أو صدف بل انعكاس لاستراتيجية واضحة وفاعلة. ويشير هذا أيضًا إلى استقرار القيادة الفنية واللاعبين الرئيسيين الذين استطاعوا الحفاظ على التركيز والروح القتالية في كل مباراة.

كما أن هذه الإنجازات تضع مصر في مرتبة متقدمة بين كبار القارة الأفريقية وتجعلها محط أنظار المنافسين الذين يحاولون كسر سلسلة اللاهزيمة أو الحد من سيطرة الفراعنة.

ويؤكد التاريخ أن الحفاظ على السلسلة ليس بالأمر السهل فالمنافسة في أمم إفريقيا تزداد صعوبة مع كل نسخة جديدة لكن مصر أثبتت قدرتها على الصمود والتألق حتى في أصعب الظروف.

في النهاية يظل الرقم الحالي لسلسلة اللاهزيمة (15 مباراة منذ يناير 2022) رسالة قوية لكل المنتخبات المتأهلة للمربع الذهبي بأن مصر قادرة على إعادة كتابة التاريخ والحفاظ على قوتها في مواجهة كل التحديات بينما يترقب الجميع ما سيحدث في نصف نهائي أمم إفريقيا 2025 في انتظار إضافة انتصارات جديدة إلى سجل الفراعنة المذهل.

اختبار جديد للفراعنة

بعد تجاوز كوت ديفوار يتجه المنتخب المصري نحو نصف النهائي لمواجهة السنغال يوم الأربعاء المقبل في مدينة طنجة في إعادة لنهائي نسخة 2021. 

وسيكون التركيز على صلابة الدفاع أمرا أساسيا لتجنب أي أخطاء مشابهة قد تكلف الفريق الكثير خاصة في مباراة نصف النهائي التي غالبا ما تحسم بفارق ضئيل.

منتخب مصر كأس أمم إفريقيا نيجيريا السنغال أسود التيرانجا المنتخب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

منتخب مصر

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

عمرو الجزار

مفاجأة بشأن صفقة عمرو الجزار في الأهلي.. أحمد حسن يكشف

مصطفى العش

فرصة أخيرة.. سر تعطيل صفقة مصطفى العش لـ المصري البورسعيدي

وزير الشباب والرياضة

وزير الرياضة يعقد اجتماعًا مع مسئولي «كابيتانو» لمتابعة انطلاق اختبارات الموسم الرابع

بالصور

إيمان العاصي تخطف الأنظار بوصلة رقص برفقة نانسي عجرم | صور

إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء للحصول على خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ سعره ربع مليون جنيه

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها
نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها
نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد