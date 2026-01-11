مصر على أعتاب رقم قياسي جديد في كأس أمم إفريقيا .. الفرصة متاحة لتحقيق إنجاز مميز باسم الفراعنة

يظل منتخب مصر واحدا من المنتخبات المرشحة دائما للفوز بالبطولة الافريقية فى كل نسخة حيث يمتلك منتخب مصر الأول لكرة القدم مكانة مميزة في تاريخ كأس أمم إفريقيا ليس فقط بألقابه وأرقامه القياسية بل أيضًا بسلاسل اللاهزيمة الطويلة التي سجلها على مدار السنوات.

وتعتبر هذه السلاسل مؤشراً واضحاً على قوة الفراعنة وقدرتهم على الحفاظ على الأداء القوي في البطولة القارية.

تتصدر مصر التاريخ بسلسلة غير مسبوقة امتدت من فبراير 2004 إلى فبراير 2017 حيث لم يخسر المنتخب في 24 مباراة متتالية.

13 سنة فى الكان

خلال هذه الفترة الطويلة التي قاربت 13 عامًا نجح الفراعنة في فرض سيطرتهم على معظم مواجهات البطولة ما جعل مصر مرجعاً للفرق الأفريقية من حيث الاستقرار والأداء المنتظم.

نيجيريا الثاني

فيما تحتل نيجيريا المركز الثاني بسلسلة امتدت 16 مباراة دون هزيمة بين يناير 1992 وفبراير 2002 فيما تشارك السنغال نفس الرقم القياسي (16 مباراة) لكنها في فترة حديثة منذ يناير 2022 وحتى الآن ما يعكس صعود أسود التيرانجا كقوة كروية أفريقية في السنوات الأخيرة.

رقم محتمل لمصر

المثير أن مصر تمتلك حاليًا سلسلة لاهزيمة قوية هي أيضًا 15 مباراة منذ يناير 2022 مما يجعل الفراعنة قريبين جدًا من تحطيم الرقم القياسي التاريخي الذي سجلوه سابقًا.

ويأتي هذا الإنجاز في وقت أبدي فيه الجميع اعجابهم بأداء المنتخب في بطولة أمم إفريقيا 2025 حيث يأمل حسام حسن المدير الفني فى استمرار هذه السلسلة وتحقيق مزيد من الانتصارات التي تؤكد قوة مصر في القارة.

تعتبر هذه السلاسل دليلاً على تميز الفراعنة في إدارة المباريات الإقصائية والحفاظ على التوازن بين الهجوم والدفاع إذ لم تكن النتائج مجرد حظ أو صدف بل انعكاس لاستراتيجية واضحة وفاعلة. ويشير هذا أيضًا إلى استقرار القيادة الفنية واللاعبين الرئيسيين الذين استطاعوا الحفاظ على التركيز والروح القتالية في كل مباراة.

كما أن هذه الإنجازات تضع مصر في مرتبة متقدمة بين كبار القارة الأفريقية وتجعلها محط أنظار المنافسين الذين يحاولون كسر سلسلة اللاهزيمة أو الحد من سيطرة الفراعنة.

ويؤكد التاريخ أن الحفاظ على السلسلة ليس بالأمر السهل فالمنافسة في أمم إفريقيا تزداد صعوبة مع كل نسخة جديدة لكن مصر أثبتت قدرتها على الصمود والتألق حتى في أصعب الظروف.

في النهاية يظل الرقم الحالي لسلسلة اللاهزيمة (15 مباراة منذ يناير 2022) رسالة قوية لكل المنتخبات المتأهلة للمربع الذهبي بأن مصر قادرة على إعادة كتابة التاريخ والحفاظ على قوتها في مواجهة كل التحديات بينما يترقب الجميع ما سيحدث في نصف نهائي أمم إفريقيا 2025 في انتظار إضافة انتصارات جديدة إلى سجل الفراعنة المذهل.

اختبار جديد للفراعنة

بعد تجاوز كوت ديفوار يتجه المنتخب المصري نحو نصف النهائي لمواجهة السنغال يوم الأربعاء المقبل في مدينة طنجة في إعادة لنهائي نسخة 2021.

وسيكون التركيز على صلابة الدفاع أمرا أساسيا لتجنب أي أخطاء مشابهة قد تكلف الفريق الكثير خاصة في مباراة نصف النهائي التي غالبا ما تحسم بفارق ضئيل.