أحمد شوبير: منتخب مصر استعاد شخصيته وثقة الجماهير

أكد الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحاته عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، أن طموحات المنتخب المصري شهدت تطورًا ملحوظًا خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية، موضحًا أن الهدف لم يعد يقتصر على الوصول إلى المربع الذهبي، بل امتد ليشمل الحلم ببلوغ المباراة النهائية.

وقال شوبير: «كنت واضحًا منذ البداية وأكدت أن الوصول إلى نصف النهائي يُعد إنجازًا، لكن بعد تحقيق ذلك، ارتفعت طموحاتنا وأصبحنا نفكر في النهائي، مع السير خطوة بخطوة دون تسرع».

وأشار إلى أن أداء المنتخب تحسن تدريجيًا منذ انطلاق البطولة، مستعرضًا مشوار الفراعنة الذي بدأ بفوز صعب على زيمبابوي بعد التأخر في النتيجة، ثم الانتصار على جنوب أفريقيا رغم النقص العددي، والتعادل مع أنجولا بتشكيل غالبيته من البدلاء، قبل الفوز على بنين في الوقت الإضافي، ثم تحقيق انتصار مثير على كوت ديفوار.

وأشاد شوبير بالروح القتالية للاعبين، مؤكدًا أن ما قدموه يعكس «جدعنة ورجولة حقيقية»، حيث يمتلك كل لاعب إصرارًا وروحًا عالية وطموحًا لتحقيق إنجاز كبير.

وأضاف أن الترشيحات قبل البطولة كانت تميل لصالح منتخبات مثل مصر والمغرب وتونس والسنغال والكاميرون وكوت ديفوار، إلا أن البعض كان يرى ترشيح مصر قائمًا على تاريخها فقط، في ظل التحديات التي تمر بها الكرة المصرية.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن ما يقدمه المنتخب المصري في البطولة «أداء جميل ومميز للغاية»، يعكس شخصية قوية وروحًا جديدة أعادت الثقة والأمل لجماهير الكرة المصرية.