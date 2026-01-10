سيف زاهر يكشف رد الأهلي على رحيل مصطفى شوبير حارس المرمى

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن رد مسؤولي النادي الأهلي حول شائعات رحيل مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق ومنتخب، للاحتراف الخارجي خلال موسم الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال سيف زاهر خلال برنامجه ملعب أون المذاع على شاشة قناة أون سبورت: «الأهلي رفض إن مصطفى شوبير يتحرك أو يروح في أي حته غير إنه يروح مشوار واحد بس يسافر الساحل يصيف مع والده كابتن أحمد شوبير في الصيف 4 أو 5 أيام».

وأضاف: الموضوع منتهي مفيش احتراف ولا رحيل ولا على سبيل البيع أو الإعارة، وهو حارس كبير وقدم أوراق اعتماده كحارس مرمى كبير.

ويتواجد مصطفى شوبير رفقة منتخب مصر المشارك في بطولة أمم أفريقيا وشارك في مباراة أنجولا بالجولة الثالثة من مرحلة المجموعات، ومن المنتظر أن يتواجد مع الفراعنة اليوم أمام كوت ديفوار في مواجهة ربع النهائي.