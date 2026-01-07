فريق سعودي طلب إعارته مجانا.. لماذا فشل رحيل مصطفى شوبير عن الأهلي؟

كشف خالد الغندور، خلال برنامج ستاد المحور، تفاصيل ما أُثير مؤخرًا حول مستقبل حارس الأهلي مصطفى شوبير، بعد تداول أنباء عن تلقيه عروضًا خارجية.

وأوضح الغندور أن أحمد شوبير أكد وجود عرض رسمي من نادي النجمة السعودي لضم مصطفى شوبير، وهو ما سبق وأشار إليه أيضًا الإعلامي سيف زاهر.

وفي المقابل، انتشرت خلال الأيام الماضية أخبارا عن اهتمام نادي فالنسيا الإسباني بالحارس الشاب، قبل أن يخرج نفي رسمي من مسؤول بالنادي الإسباني، يؤكد عدم التقدم بأي عرض من الأساس.

وأضاف أن الأهلي استفسر من النجمة السعودي عن التفاصيل المالية؛ ليأتي الرد بطلب «إعارة مجانية حتى نهاية الموسم»، مع أحقية الشراء مقابل مبلغ يتراوح بين 400 و500 ألف دولار، وهو ما قوبل باستغراب داخل القلعة الحمراء، خاصة أن الفريق السعودي يحتل المركز الثامن عشر في الدوري.

وأشار الغندور إلى أن إدارة الأهلي رفضت تمامًا مناقشة العرض، وقررت الإبقاء على اللاعب، ليتم غلق الملف نهائيًا، بعدما علم مصطفى شوبير نفسه بتفاصيل العرض عبر والده.