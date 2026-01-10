خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بشأن مصير أفشة مع الأهلي

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالا بشأن موقف اللاعب أفشة مع النادي الأهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك





وكتب الغندور :" هل القصة الجميلة لـ قفشة مع النادي الأهلي انتهت".

تلقي محمد مجدي أفشة، نجم النادي الأهلي عروضا من العديد من أندية الدوري الممتاز تمهيدا للانتقال إليها فى ميركاتو الشتاء.

ويرتبط محمد مجدي أفشة بعقد مع النادي الأهلي يمتد حتى نهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي ناد فى انتقالات يناير المقبل.

ويكتنف الغموض مصير محمد مجدي أفشة في الاستمرار من عدمه بصفوف النادي الأهلي فى قادم الأيام في ظل ترحيب الدنماركي ييس توروب برحيل اللاعب عن صفوف الفريق الأحمر.