إعارة موسم ونصف.. أفشة يرحل عن الأهلي و3 أندية تطلب ضمه

كشف الإعلامي احمد شوبير عن موقف أفشة مع النادي الأهلي، وحقيقة رحيله عن الفريق.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي اكس :" تضاؤل فرص محمد مجدي أفشة في الاستمرار بالنادي الأهلي وأصبح الأقرب خروجه إما للإعارة موسم ونصف أو 6 شهور وهناك مفاوضات مع البنك الأهلي والاتحاد وسيراميكا''.



تلقي محمد مجدي أفشة، نجم النادي الأهلي عروضا من العديد من أندية الدوري الممتاز تمهيدا للانتقال إليها فى ميركاتو الشتاء.

ويرتبط محمد مجدي أفشة بعقد مع النادي الأهلي يمتد حتى نهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي ناد فى انتقالات يناير المقبل.

ويكتنف الغموض مصير محمد مجدي أفشة في الاستمرار من عدمه بصفوف النادي الأهلي فى قادم الأيام في ظل ترحيب الدنماركي ييس توروب برحيل اللاعب عن صفوف الفريق الأحمر.