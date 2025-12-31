تمهيدا للرحيل.. عروض الدوري تطيح بنجم سوبر خارج الأهلي

تلقي محمد مجدي أفشة، نجم النادي الأهلي عروضا من العديد من أندية الدوري الممتاز تمهيدا للانتقال إليها فى ميركاتو الشتاء.



ويرتبط محمد مجدي أفشة بعقد مع النادي الأهلي يمتد حتى نهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي ناد فى انتقالات يناير المقبل.



ويكتنف الغموض مصير محمد مجدي أفشة في الاستمرار من عدمه بصفوف النادي الأهلي فى قادم الأيام في ظل ترحيب الدنماركي ييس توروب برحيل اللاعب عن صفوف الفريق الأحمر.

أفشة من جانبه يفاضل بين عديد العروض التي تلقاها من عدة أندية فى الدوري المحلي تمهيدا للانضمام إلى أحدها حال حسم مصيره بالرحيل عن صفوف النادي الأهلي في قادم الأيام.



وما عزز من فكرة اقتراب رحيل أفشة عن صفوف النادي الأهلي ترحيب الدنماركي ييس توروب وموافقته على رحيل أفشة في انتقالات يناير المقبل وإخطار المسئولين بعدم حاجته إلى خدماته.

وتلقي فريق النادي الأهلي سلسلة من الهزائم فى الآونة الأخيرة فى بطولة كأس عاصمة مصر أمام أندية غزل المحلة والمقاولون العرب وودع منافسات بطولة كأس مصر على يد فريق المصرية للاتصالات.