الرئيس السيسي يهنئ أبناء مصر بالخارج بمناسبة العام الميلادي الجديد
ريال مدريد يستعد لتمديد عقد إبراهيم دياز 5 مواسم
إسناد الطقس العالمية : 22 كارثة ناجمة عن تغير المناخ خلال عام 2025
القومى للمرأة: تمكين المرأة في القضاء أحدث نقلة نوعية داخل منظومة العدالة
44 قتيلاً وموجات نزوح واسعة جراء تصاعد المعارك في جنوب كردفان
روسيا تكشف تفاصيل الهجوم على مقر إقامة بوتين
بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة في أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي: خطط إسرائيل ضد المنظمات الإنسانية الدولية بغزة تعرقل المساعدات
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الجديدة.. وهذه أبرز الملفات
رئيس الأركان الروسي: بوتين أمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026
هل يعود للمصري القديم| باحث أثري يكشف تاريخ شجرة الكريسماس
مدبولي يترأس الاجتماع الأخير للحكومة في 2025
رياضة

بعد فشل صفقة حامد حمدان.. الأهلي يفاوض موهبة الدوري السويدي

حامد حمدان
حامد حمدان
عبدالله هشام

وضع النادي الأهلي الفلسطيني مصطفي زيدان لاعب وسط روزنبرج السويدي السابق علي رأس اهتماماته للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي.


وأنهي اللاعب الفلسطيني تعاقده مع نادي روزنبرج السويدي بنهاية ديسمبر الجاري وأصبح لاعبا حرا في الانتقال إلى أي نادٍ في الميركاتو الشتوي الحالي.

وفشل النادي الأهلي في حسم صفقة الفلسطيني حامد حمدان لاعب بتروجت، والذي أصبح قريبا من الانضمام إلى نادي بيراميدز، بعدما رفض رفع المقابل المالي المعروض لضم اللاعب الفلسطيني، لتتعطل الصفقة وينضم اللاعب إلى بيراميدز.

أول مباراة للأهلي في 2026

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره نادي فاركو يوم 10 يناير المقبل، على ستاد الجيش في برج العرب، في إطار الجولة السادسة من دور مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر.

وتعرّض فريق الكرة بالنادي الأهلي لهزيمة ثقيلة أمام المقاولون العرب بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر «كأس الرابطة».

وأُقيمت المواجهة على استاد السلام، في إطار لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات، حيث ظهر المقاولون العرب بشكل قوي ونجح في حسم اللقاء لصالحه بثلاثية نظيفة.

موقف الأهلي في ترتيب المجموعة

وبهذه الخسارة، تجمّد رصيد الأهلي عند 3 نقاط، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب المجموعة الأولى، بعدما حقق فوزًا وحيدًا وتلقى ثلاث هزائم خلال مشواره في البطولة حتى الآن

