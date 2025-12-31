بعد فشل صفقة حامد حمدان.. الأهلي يفاوض موهبة الدوري السويدي

وضع النادي الأهلي الفلسطيني مصطفي زيدان لاعب وسط روزنبرج السويدي السابق علي رأس اهتماماته للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي.



وأنهي اللاعب الفلسطيني تعاقده مع نادي روزنبرج السويدي بنهاية ديسمبر الجاري وأصبح لاعبا حرا في الانتقال إلى أي نادٍ في الميركاتو الشتوي الحالي.

وفشل النادي الأهلي في حسم صفقة الفلسطيني حامد حمدان لاعب بتروجت، والذي أصبح قريبا من الانضمام إلى نادي بيراميدز، بعدما رفض رفع المقابل المالي المعروض لضم اللاعب الفلسطيني، لتتعطل الصفقة وينضم اللاعب إلى بيراميدز.

أول مباراة للأهلي في 2026

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره نادي فاركو يوم 10 يناير المقبل، على ستاد الجيش في برج العرب، في إطار الجولة السادسة من دور مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر.

وتعرّض فريق الكرة بالنادي الأهلي لهزيمة ثقيلة أمام المقاولون العرب بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر «كأس الرابطة».

وأُقيمت المواجهة على استاد السلام، في إطار لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات، حيث ظهر المقاولون العرب بشكل قوي ونجح في حسم اللقاء لصالحه بثلاثية نظيفة.

موقف الأهلي في ترتيب المجموعة

وبهذه الخسارة، تجمّد رصيد الأهلي عند 3 نقاط، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب المجموعة الأولى، بعدما حقق فوزًا وحيدًا وتلقى ثلاث هزائم خلال مشواره في البطولة حتى الآن