تطور جديد.. انفراجة فى ملف انتقال موهبة الأهلي إلى برشلونة

كشفت تقارير إسبانية عن حدوث انفراجة في مفاوضات برشلونة مع النادي الأهلي لضم المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم فى ميركاتو الشتاء المقبل.
وذكرت التقارير أن اللجنة الفنية بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب سوف تعقد اجتماعا في الساعات المقبلة لحسم ملف انتقال حمزة عبدالكريم إلي صفوف نادي برشلونة.
وأشارت إلي أنه من المنتظر أن يتم قبول عرض النادي الكتالوني الذي تم تحسينه مؤخرًا بزيادة نسبة استفادة الأهلي من البيع المستقبلي من 10% إلى 15%.
تطورات جديدة فى الأهلي
من جانبه كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن تطورات جديدة في مفاوضات انتقال لاعب الأهلي الشاب حمزة عبدالكريم إلى برشلونة.
وكتب إبراهيم فايق عبر فيسبوك: لما اقولك متراجعش ورايا في قصة حمزة عبدالكريم يبقى متراجعش،. لما اقولك مفيش مفاوضات وقفت وبرشلونة متمسك باللاعب والأهلي عنده انفتاح على خروجه يبقى متراجعش ورايا.
وتابع: لما قولت لك كان فيه فيديو من كام يوم وفيه محادثات حصلت بين والد اللاعب والوسيط ونادي برشلونة وقولت لك فيه عرض جديد هيتقدم متراجعش ورايا .