حتى لو دون مقابل.. هاني رمزي يوجه نصحية لإدارة الأهلي بشأن حمزة عبد الكريم

أعرب هاني رمزي، نجم منتخب مصر السابق، عن أمنيته بموافقة النادي الأهلي على احتراف اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم في نادي برشلونة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستكون مهمة للغاية لمستقبل اللاعب والكرة المصرية.

وقال رمزي عبر برنامج أوضة اللبس، إن حمزة عبد الكريم يحتاج إلى خوض تجربة الاحتراف في برشلونة حتى وإن كان المقابل المادي بسيطًا، مشيرًا إلى أن المكسب الحقيقي سيكون فنيًا من خلال احتكاكه بمدرسة كروية عالمية.

وأضاف نجم منتخب مصر السابق أن عدم رحيل حمزة عبد الكريم إلى برشلونة يُعد خسارة كبيرة، سواء للاعب نفسه أو للكرة المصرية، في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها وقدرته على التطور بشكل سريع.