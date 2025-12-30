حسام حسن: راض عن التعادل أمام أنجولا وكنا قريبين من الفوز

تعادل منتخب مصر أمام نظيره أنجولا سلبيًا، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين على ملعب أدرار بمدينة أغادير، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وقال حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، في تصريحات لشاشة "بي إن سبورت" بعد المباراة، إنه راض تمامًا عن أداء لاعبيه، خاصة مع الدفع بفريق كامل من البدلاء، مشيرًا إلى أن اللاعبين نجحوا في الحفاظ على شباك نظيفة أمام منتخب قوي يعتمد على لاعبيه الأساسيين.

وأضاف حسن أن المنتخب كان قريبًا من تسجيل هدف في الدقائق الأخيرة، لولا التسرع وقلة التركيز في إنهاء الهجمات.

وشدد المدير الفني على أن التأهل لدور الستة عشر يمثل خطوة أولى فقط، مؤكدًا أن الهدف الحقيقي هو الوصول إلى منصة التتويج وإسعاد الجماهير المصرية، بعيدًا عن الانتقادات السلبية والمغرضة، والتي لا تشغل باله.

بهذه النتيجة، رفع منتخب مصر رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بفارق نقطة عن جنوب إفريقيا صاحب المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد أنجولا إلى نقطتين في المركز الثالث.