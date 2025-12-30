قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المشكلة ستستمر.. مفاجأة بشأن موقف جون إدوارد من رحيل عبد الرؤوف عن الزمالك
متحدث الوزراء: الحكومة تراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية المختلفة
الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق
حسام حسن أدارها بجدارة.. جيلبرتو يعلق على مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا
الجرام يخسر 200 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة
والدة الطفلة رقية تروي تفاصيل مصرع ابنتها برصاصة طائشة: ماتت على إيدي
حذفت صورها نهائيا… الفنانة الشابة ملك حسن تفاجئ الجمهور
بقناة السويس.. سفينة دعم الغوص DSV بمنحة يابانية مليار جنيه
سيناريوهات منافس المغرب في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا
فاطمة محمد علي: 2025 عام النجاح وتحقيق الأحلام على السوشيال ميديا.. وصلت لـ 1.5 مليون متابع
أسهل طريقة للحصول على شقة من الإسكان
حسام حسن: راض عن التعادل أمام أنجولا وكنا قريبين من الفوز

حسام حسن
حسام حسن
حمزة شعيب

تعادل منتخب مصر أمام نظيره أنجولا سلبيًا، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين على ملعب أدرار بمدينة أغادير، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وقال حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، في تصريحات لشاشة "بي إن سبورت" بعد المباراة، إنه راض تمامًا عن أداء لاعبيه، خاصة مع الدفع بفريق كامل من البدلاء، مشيرًا إلى أن اللاعبين نجحوا في الحفاظ على شباك نظيفة أمام منتخب قوي يعتمد على لاعبيه الأساسيين.

 وأضاف حسن أن المنتخب كان قريبًا من تسجيل هدف في الدقائق الأخيرة، لولا التسرع وقلة التركيز في إنهاء الهجمات.

وشدد المدير الفني على أن التأهل لدور الستة عشر يمثل خطوة أولى فقط، مؤكدًا أن الهدف الحقيقي هو الوصول إلى منصة التتويج وإسعاد الجماهير المصرية، بعيدًا عن الانتقادات السلبية والمغرضة، والتي لا تشغل باله.

بهذه النتيجة، رفع منتخب مصر رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بفارق نقطة عن جنوب إفريقيا صاحب المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد أنجولا إلى نقطتين في المركز الثالث.

