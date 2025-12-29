بي بي سي: غياب صلاح ومرموش يفقد منتخب مصر الفاعلية الهجومية أمام أنجولا

سلّطت شبكة «بي بي سي» العالمية الضوء على تعادل منتخب مصر السلبي أمام أنجولا، في ختام مباريات الفراعنة بدور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

وأشارت الشبكة إلى أن محمد صلاح نجم ليفربول وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي بقيا على مقاعد البدلاء، بعدما ضمن منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية قبل اللقاء، وهو ما انعكس على الأداء الهجومي للفريق الذي افتقد الفعالية أمام أنجولا.

وأكدت «بي بي سي» أن حسام حسن دفع بتشكيل مختلف، في ظل غياب الضغط، إلا أن الفراعنة لم ينجحوا في تهديد المرمى بشكل حقيقي، بينما كانت أنجولا بحاجة ماسة للفوز لتعزيز فرص تأهلها، وستنتظر نتائج باقي المجموعات لمعرفة مصيرها.

وأضاف التقرير أن غياب صلاح ومرموش كان مؤثرًا، رغم بعض المحاولات من مصطفى محمد وحمدي فتحي، مشيرًا إلى أن المدرب المصري سيشعر بالارتياح مع استعادة قوته الهجومية الأساسية قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.