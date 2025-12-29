المغرب يكتسح زامبيا بثلاثية نظيفة ويتصدر مجموعته في أمم أفريقيا 2025

اكتسح منتخب المغرب نظيره زامبيا بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الإثنين على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا على الأراضي المغربية.

وسجل أهداف منتخب المغرب كل من أيوب الكعبي، الذي أحرز هدفين، إلى جانب إبراهيم دياز، في الدقائق 9 و27 و50 على التوالي، ليؤكد “أسود الأطلس” تفوقهم ويحسموا اللقاء مبكرًا.

وبهذه النتيجة، ضمن منتخب المغرب التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى، ليحجز أصحاب الأرض بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية بثقة.

ترتيب المجموعة الأولى في أمم أفريقيا



أنهى منتخب المغرب مرحلة المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، جمعها من تحقيق فوزين وتعادل واحد، مسجلًا 6 أهداف، بينما استقبلت شباكه هدفًا وحيدًا.

وجاء منتخب مالي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، حصدها من التعادل في ثلاث مباريات، سجل خلالها هدفين واستقبل مثلهما.



وحل منتخب جزر القمر في المركز الثالث برصيد نقطتين، من تعادلين وخسارة واحدة، دون تسجيل أي أهداف، بينما استقبل هدفين.



في المقابل، تذيل منتخب زامبيا ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، من تعادلين وخسارة واحدة، سجل خلالها هدفًا واحدًا واستقبل 4 أهداف.

نظام التأهل في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025



تقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بمشاركة 24 منتخبًا موزعين على 6 مجموعات، يتأهل إلى دور الـ16 أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث. وبعد ذلك تُلعب الأدوار الإقصائية بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية المقررة يوم 18 يناير.

تشكيل منتخب المغرب أمام زامبيا



حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: محمد الشيبي – آدم ماسينا – نايف أكرد – نصير مزراوي.

خط الوسط: نائل العيناوي – إسماعيل الصيباري – عز الدين أوناحي.

خط الهجوم: إبراهيم دياز – أيوب الكعبي – عبد الصمد الزلزولي.