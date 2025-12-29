قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ليس هناك دخان بلا نار.. ترامب يوجه تهديدا صريحا لإيران
من الصندوق إلى القرار الجمهوري.. الخطوات الأخيرة لتشكيل برلمان 2026
نتنياهو: عقدت اجتماعا مثمرا مع ترامب في منتجع مارالاجو
مندوب الصومال بمجلس الأمن: نرفض اعتراف إسرائيل بأرض الصومال وتهجير الفلسطينيين
تحذير من شبورة كثيفة وأمطار.. "الأرصاد" تكشف خريطة طقس الغد
عائلة آخر رهينة إسرائيلية في غزة تطالب بعدم المضي في خطة ترامب للسلام
محمود العسيلي: بعمل زي كريستيانو رونالدو.. وعمرو دياب بيشجعني جدا
مندوب بريطانيا بالأمم المتحدة يرفض الاعتراف بأرض الصومال
فعل يسبب لك الفقر طوال حياتك ويجره إليك جرا.. علي جمعة: احذره
فضل قيام الليل.. 4 كنوز لا تفوت أجرها في شهر رجب
بعد تأهله متصدرا لمجموعته.. من سيواجه مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا؟
جيرونا يستهدف التعاقد مع حارس برشلونة.. تفاصيل
رياضة

إسلام صادق: هل يكرر حسام حسن سيناريو حسن شحاتة

حسام حسن
حسام حسن
ميرنا محمود

علق الإعلامي إسلام صادق علي تعادل منتخب مصر امام وأنجولا ، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب إستاد أدرار في الجولة الثالثة والأخيرة ضمن منافسات كأس إمم إفريقيا.

و كتب أسلام صادق:هل يكرر حسام حسن سيناريو حسن شحاتة ؟!

و تابع إسلام صادق :المعلم" قاد الفراعنة في ٢٠٠٦ وسط حالة من التربص به وتصيد الأخطاء..و"العميد"واجه نفس الصعوبات لكنه يظهر بثوب جديد في امم أفريقيا ٢٦!

وحسم التعادل السلبي مباراة مصر وأنجولا ، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب إستاد أدرار في الجولة الثالثة والأخيرة ضمن منافسات كأس إمم إفريقيا.

وجاءت تمريرة من منتصف الملعب من لاعب مصر محمد إسماعيل مرت من أمام مصطفى محمد في منطقة الجزاء وانتهت الهجمه في يد حارس مرمى أنجولا في الدقيقة 3.

ونفذت كرة عرضية أرضية من الجهة اليسرى من لاعب أنجولا شيكو بانزا قابلها بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إسميفانيو كيالوندا غاسبار ولكن مرت فوق العارضة في الدقيقة 11.

وأرسلت ركلة حرة لصالح أنجولا من المنتصف الهجومي من الجهة اليمنى نفذها فريدي باليندي بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء شتتها الدفاع عن مناطق الخطورة في الدقيقة 12.

ونفذت ركلة ركنية لصالح مصر من الجهة اليمنى نفذها محمود صابر بتمريرة ثم عرضية قابلها بتسديدة رأسية من داخل منطقة الجزاء حسام عبدالمجيد بعد تمريرة مقصية من مصطفى محمد ولكن مرت فوق العارضة في الدقيقة 20.
وجاءت تسديدة من داخل منطقة الجزاء من لاعب أنجولا أجوستينيو مابولولو ولكن تصدى لها حارس مرمى مصر مصطفى شوبير في الدقيقة 35.

وجاءت تسديدة من داخل منطقة الجزاء من لاعب أنجولا شيكو بانزا بعد اختراق الدفاع ولكن مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 42.

تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء من لاعب أنجولا فريدي باليندي ولكن تصدى لها حارس مرمى مصر مصطفى شوبير ببراعة في الدقيقة 44.

ونفذت ركلة حرة لصالح أنجولا على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلة من مهند لاشين نفذها فريدي باليندي بتسديدة ارتطمت في القائم وذهبت إلى ركلة مرمى في الدقيقة 53.

وجاءت تسديدة من خارج منطقة الجزاء من لاعب مصر أحمد سيد زيزو ولكن مرت تصدى لها حارس مرمى أنجولا وأبعدها إلى ركنية في الدقيقة 59.

ودخل زيزو منطقة الجزاء دون رقابة دفاعية ولكن رعونة وتأخير في التسديد منه قطعت الكرة من الدفاع في الدقيقة 77.

ونفذت ركلة حرة لصالح أنجولا بالقرب من منطقة الجزاء مقابلة للمرمى بعد عرقلة من محمد شحاتة نفذها مانويل بينسون بتسديدة مرت فوق العارضة في الدقيقة 88.

منتخب مصر أنجولا كأس إمم إفريقيا منافسات كأس إمم إفريقي

