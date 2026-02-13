توثيق سيرة والدة هاني رمزي في كتيب تخليدا لذكراها

أعلن المستشار أمير رمزي رئيس محكمة جنايات القاهرة، شقيق الفنان هاني رمزي إصدار كتيبًا توثيقيًا عن حياة والدته، وذلك تزامنًا مع مناسبة مرور أربعين يومًا على رحيلها، في لفتة إنسانية تهدف إلى تخليد ذكراها الطيبة واستعراض ملامح من مسيرتها الحياتية المليئة بالعطاء والقيم الإنسانية.

وأوضح أمير رمزي أن الكتيب يتضمن لمحات مختصرة من حياة والدته، ومواقف إنسانية مؤثرة، تعكس ما كانت تتحلى به من أخلاق رفيعة ودور بارز في محيطها الأسري والاجتماعي، مشيرًا إلى أن إصدار هذا الكتيب يأتي وفاءً لذكراها وتقديرًا لما قدمته طوال حياتها.

وأكد أن هذا العمل التذكاري ليس مجرد توثيق لسيرة شخصية، بل رسالة عرفان ومحبة، يحرص من خلالها على إبقاء القيم التي غرستها الراحلة حاضرة في وجدان الأسرة وكل من عرفها.