قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب مساء اليوم 30-1-2026.. المعدن الأصفر يهبط 675 جنيها
وزير الخارجية: مصر تدعو لإنشاء صندوق أفريقي لتمويل مشروعات تدعم النمو الاقتصادي
إمساكية رمضان 2026.. مواعيد السحور والإفطار وعدد ساعات الصيام
الرئيس السيسي يرحب بالقضاة والدورات الجديدة بالأكاديمية العسكرية: "فترة بناء وتطوير لخدمة الوطن"
الأهلي مبيضيعش وقت | رحيل نجم الفريق رسميا.. ماذا حدث؟
عقوبة من يعطل مصالح الناس ويقسو عليهم.. خطيب المسجد النبوي يحذره
آخر تحديث لـ سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 30 يناير 2026
جنوب أفريقيا تعلن القائم بالأعمال الإسرائيلي شخصا غير مرغوب فيه
هاني رمزي عن وفاة والدته: انهرت في البداية وكأني طفل عاوز حضنها
السيد البدوي لـ صدى البلد: أثق في عمومية الوفد وسافوز برئاسة الحزب للمرة الثالثة.. شاهد
رحل فجأة .. الموت يُسدل الستار على صوت طارق شحتة بشرم الشيخ
حقيقة استيراد مصر للتمور الإسرائيلية .. وزارة الزراعة ترد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هاني رمزي عن وفاة والدته: انهرت في البداية وكأني طفل عاوز حضنها

هاني رمزي
هاني رمزي
أحمد البهى

حل الفنان الكبير هاني رمزي، ضيفا على برنامج “ضيفي”، مع الإعلامي معتز الدمرداش.

وتحدث الفنان الكبير هاني رمزي عن والدته، حيث قال: “أمي ما كانتش عادية، وأنا فخور إني ابن الست دي.. خدت عهد على نفسي إني لازم لما أفتكرها أضحك وأبتسم أنا انهرت في البداية، وكأني طفل عاوز حضنها.. وجع الفراق صعب، ومتأكد أنها في مكان أحسن ومطمئن عليها، لأنها لازم تبقى في مكان كويس”. 

ومن ناحية أخري يتبقي للفنان هاني رمزي ما يقرب من 6 أيام لينتهي من تصوير مسلسله الجديد" بدون مقابل". 

ويشارك فى بطولة مسلسل بدون مقابل بجانب النجم هاني رمزي، عدد كبير من الفنانين أبرزهم  الفنانة داليا البحيري ووفاء عامر وخالد سليم ونسرين طافش وعمرو عبد الجليل، ومن إخراج جمال عبد الحميد.

ويتناول المسلسل ، في إطار الدراما بطولات رجال الأمن في محاربة الإرهاب، فى إطار اجتماعي تشويقي .

وتعاقد النجم هاني رمزي، علي مسلسل بدون مقابل وذلك لتقديمه في موسم دراما رمضان قبل الماضي ، إلا أنه تعرض للتأجيل بسبب رغبة صناع العمل خروجه بشكل لأئق ، والمسلسل إخراج جمال عبد الحميد وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي.

ويعتبر المسلسل بعيدا عن الكوميديا لهاني رمزي، وأيضا المخرج المميز جمال عبد الحميد ، مخرج روائع الدراما المصرية.

الفنان الكبير هاني رمزي هاني رمزي الإعلامي معتز الدمرداش معتز الدمرداش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

إمام عاشور

عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور

عبدلله السعيد

سبب غياب عبدالله السعيد عن مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

ترشيحاتنا

صلاة الجمعة

وزيرا الأوقاف والداخلية يشهدان صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة .. صور

عبادة خفية

عبادة خفية تكتب لك في صحائف عملك.. خطيب المسجد النبوي: شرف عظيم بلحظة

أ.د. ربيع الغفير

خطيب الجمعة: شعبان شهر رفع الأعمال واستجابة الدعوات وتفريج الكربات

بالصور

قومي المرأة بالشرقية ينفذ 300 جلسة دوار استفاد منها 15 ألف مواطن

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان

زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها للإرتقاء بمنظومة الإنارة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية

إنارة
إنارة
إنارة

زيارة إشرافية من وزارة الصحة الي مستشفى فاقوس تمهيداً لتكويد قسطرة القلب

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

هاني رمزي

هاني رمزي عن وفاة والدته: انهرت في البداية وكأني طفل عاوز حضنها

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: جوهر الفكرة من وراء الأكاديمية العسكرية هو عمل برنامج للتطوير والتحديث

الرئيس السيسي

بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي بـ الأكاديمية العسكرية

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: بدون تعليم جيد لن نحقق أهدافنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد