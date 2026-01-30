هاني رمزي عن وفاة والدته: انهرت في البداية وكأني طفل عاوز حضنها

حل الفنان الكبير هاني رمزي، ضيفا على برنامج “ضيفي”، مع الإعلامي معتز الدمرداش.

وتحدث الفنان الكبير هاني رمزي عن والدته، حيث قال: “أمي ما كانتش عادية، وأنا فخور إني ابن الست دي.. خدت عهد على نفسي إني لازم لما أفتكرها أضحك وأبتسم أنا انهرت في البداية، وكأني طفل عاوز حضنها.. وجع الفراق صعب، ومتأكد أنها في مكان أحسن ومطمئن عليها، لأنها لازم تبقى في مكان كويس”.

ومن ناحية أخري يتبقي للفنان هاني رمزي ما يقرب من 6 أيام لينتهي من تصوير مسلسله الجديد" بدون مقابل".

ويشارك فى بطولة مسلسل بدون مقابل بجانب النجم هاني رمزي، عدد كبير من الفنانين أبرزهم الفنانة داليا البحيري ووفاء عامر وخالد سليم ونسرين طافش وعمرو عبد الجليل، ومن إخراج جمال عبد الحميد.

ويتناول المسلسل ، في إطار الدراما بطولات رجال الأمن في محاربة الإرهاب، فى إطار اجتماعي تشويقي .

وتعاقد النجم هاني رمزي، علي مسلسل بدون مقابل وذلك لتقديمه في موسم دراما رمضان قبل الماضي ، إلا أنه تعرض للتأجيل بسبب رغبة صناع العمل خروجه بشكل لأئق ، والمسلسل إخراج جمال عبد الحميد وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي.

ويعتبر المسلسل بعيدا عن الكوميديا لهاني رمزي، وأيضا المخرج المميز جمال عبد الحميد ، مخرج روائع الدراما المصرية.