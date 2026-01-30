إنجي كيوان تشارك في مسلسل الفرنساوي أمام عمرو يوسف وتواصل تصوير وننسى اللي كان

تشارك الفنانة إنجي كيوان في بطولة مسلسل “الفرنساوي” أمام النجم عمرو يوسف، في تجربة درامية جديدة ومختلفة، حيث تجسد دورا مؤثرا ضمن أحداث العمل، التي تعتمد على تصاعد درامي مشوق وخطوط إنسانية معقدة.

وتأتي مشاركة إنجي كيوان في العمل، بعدما استطاعت خلال السنوات الأخيرة أن تفرض حضورها بثبات، من خلال اختيارات فنية دقيقة وأدوار متنوعة، حيث تدور أحداث مسلسل «الفرنساوي» في إطار درامي تشويقي يمزج بين الجريمة والعدالة، حول محام يسعى إلى تحقيق العدالة بطريقته الخاصة، في مواجهة منظومة معقدة من الفساد والصراعات القانونية والإنسانية، ما يضع الشخصيات أمام اختبارات أخلاقية حادة.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، في مقدمتهم جمال سليمان، سوسن بدر، وعائشة بن أحمد، بينما يتولى آدم عبد الغفار مهمة التأليف والإخراج.

من جهة أخرى، تواصل إنجي كيوان تصوير مشاهدها في مسلسل «وننسى اللي كان»، الذي تشارك في بطولته إلى جانب النجمة ياسمين عبد العزيز والنجم كريم فهمي، وهو العمل الذي يحظى بترقب جماهيري كبير.

ولفتت النجمة الشابة إنجي كيوان الأنظار خلال موسم دراما رمضان الماضى حيث حصدت إشادات واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء، بعد أن قدمت أداء مميزا ترك بصمة قوية في مسلسل "وتقابل حبيب"، إلى جانب تألقها اللافت في مسلسل "سيد الناس".



مسلسل "وننسى اللى كان" من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدي الخبيري، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم: خالد سرحان، منة فضالي، ومحمد لطفي، ويعد من الأعمال المنتظرة لما يحمله من تركيبة درامية مشوقة تجمع بين الرومانسية والتشويق الاجتماعي.