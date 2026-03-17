مسلسل فرصة أخيرة.. حبس يوسف وهبي على ذمة التحقيق

شهادة جديدة تؤدي لحبس عمر (يوسف وهبي) أربعة أيام على ذمة التحقيق، في خطوة تزيد من تعقيد القضية وتفتح الباب أمام مزيد من المفاجآت، وذلك ضمن أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "فرصة أخيرة" الذي يُعرض على قنوات دي إم سي بالتوازي مع Watch It ضمن قائمة الأكثر مشاهدة على المنصة.

بينما يدلي عمر وصديقه خالد برواية اتفقا عليها مسبقاً مع شقيقه بدر أباظة (طارق لطفي)، مفادها أن صديقهما شادي هو المسؤول عن مقتل مريم. ووفق هذه الرواية، كانت مريم على علاقة عاطفية بشادي، وأنها حملت منه بعد أن وعدها بالزواج ثم تراجع عن وعده، ما أدى إلى نشوب مشادة حادة بينهما عندما التقوا للمرة الأخيرة داخل فيلا عمر، بينما كان خالد وعمر شاهدين على الخلاف.

غير أن مسار التحقيق يتغير بشكل مفاجئ مع ظهور إحدى صديقات مريم للإدلاء بشهادتها، حيث تكشف تفاصيل مغايرة للرواية المتفق عليها. إذ تؤكد أن عمر كان يحاول التقرب سراً من مريم دون علم صديقه شادي، بعدما أبدى إعجابه بها وسعى لإقامة علاقة معها، لكنها رفضت تلك المحاولات وصدته.

وتلقي هذه الشهادة بظلالها على أقوال المتهمين، ما يدفع خالد إلى التراجع عن روايته السابقة وتغيير أقواله أمام جهات التحقيق، معترفاً بأن ما ذكرته صديقة مريم هو الأقرب للحقيقة، كما اعترف أن مريم دخلت بالفعل في مشادة مع شادي داخل الفيلا، لكن عمر تدخل بعنف للدفاع عن صديقه، قبل أن يدفعها بقوة، لتسقط وتصطدم رأسها بحافة الطاولة، ما أدى إلى إصابتها إصابة بالغة أودت بحياتها.

وفي المقابل، يشتعل غضب بدر أباظة بعد احتجاز شقيقه، متعهداً ببذل كل ما في وسعه لإنقاذه من العقاب، في تطور ينذر بمزيد من التصعيد في الأحداث القادمة.