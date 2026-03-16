تحقيقات وملفات

رسائل حاسمة من القاهرة | مصر تؤكد تضامنها الكامل مع دول الخليج في مواجهة التصعيد.. خبير يوضح

أحمد العيسوي

قال الخبير الاستراتيجي اللواء نبيل السيد إن التحركات المصرية منذ بداية التصعيد الإقليمي تعكس بوضوح ثوابت السياسة المصرية تجاه الأشقاء العرب، مشددًا على أن القاهرة لم تتخلَّ يومًا عن دعم الدول الخليجية أو الدفاع عن استقرار المنطقة.
 

اتصالات رئاسية تؤكد التضامن العربي
وأوضح أن الاتصالات المكثفة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من القادة العرب منذ اليوم الأول للأزمة تؤكد أن مصر تتحرك وفق رؤية استراتيجية تعتبر أن أمن دول الخليج يمثل امتدادًا مباشرًا للأمن القومي المصري والعربي.
 

القاهرة ترفض المساس بسيادة الدول العربية
وأضاف أن الرسائل السياسية التي حملتها هذه الاتصالات كانت واضحة، إذ شددت القاهرة على رفض أي اعتداء أو مساس بسيادة الدول العربية، وعلى ضرورة احتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع قد تهدد استقرار الشرق الأوسط بأكمله.
 

دبلوماسية مصرية مكثفة لاحتواء التصعيد
وأشار اللواء نبيل السيد إلى أن التحركات المصرية لم تقتصر على الاتصالات الرئاسية فقط، بل شملت أيضًا نشاطًا دبلوماسيًا مكثفًا قاده وزير الخارجية بدر عبد العاطي عبر اتصالات مع نظرائه في الدول العربية والدول المؤثرة دوليًا، وهو ما يعكس رغبة مصر في بناء موقف دولي داعم لاستقرار المنطقة ورافض لأي تهديد لأمن الدول العربية.
 

رسائل مصرية واضحة.. أمن الخليج خط أحمر
وأكد أن مصر تتبنى دائمًا سياسة التوازن بين دعم الأشقاء العرب والعمل في الوقت ذاته على خفض التوتر ووقف التصعيد العسكري، موضحًا أن القاهرة تدرك خطورة اتساع دائرة الصراع في المنطقة وما قد يترتب عليه من تداعيات أمنية واقتصادية على شعوب المنطقة.
 

اتصالات إقليمية ودولية لمنع اتساع الصراع
ولفت الخبير الاستراتيجي إلى أن تاريخ العلاقات المصرية الخليجية يؤكد عمق هذا الترابط، حيث وقفت مصر دائمًا إلى جانب دول الخليج في مختلف الأزمات، سواء سياسيًا أو عسكريًا أو دبلوماسيًا، وهو ما يجعل الحديث عن تخلي مصر عن الأشقاء العرب أمرًا بعيدًا تمامًا عن الواقع.
 

واختتم اللواء نبيل السيد تصريحاته بالتأكيد على أن التحركات المصرية خلال الأيام الماضية تعكس دور القاهرة التقليدي كركيزة أساسية في حماية الأمن القومي العربي، مشددًا على أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا لكل الجهود التي تهدف إلى حماية استقرار الدول العربية والحفاظ على أمن المنطقة.

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر .. انخفاض يضرب عيار 21

رؤية الهلال

العيد الجمعة ولا السبت؟ الإفتاء: استطلاع هلال شهر شوال الخميس

سعر الدولار

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الاثنين 16 مارس 2026

موعد عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت.. موعد عيد الفطر 2026 .. دار الإفتاء تحدد موعده الصحيح

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

اعترافات المتهمة

اعترافات صادمة في قضية عروس بورسعيد .. ماذا قالت المتهمة؟

قناة الزمالك

إيقاف المذيعة.. قرار عاجل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة الزمالك

احتفالية ليلة القدر

ابتهالات ومدائح نبوية.. الجامع الأزهر ينظم فعالية كبرى على هامش احتفالية ليلة القدر

صلاة التسابيح

كيفية صلاة التسابيح بالتفصيل .. اعرف حديثها وماذا نقرأ فيها؟

احتفالية ليلة القدر

احتفالية ليلة القدر بالجامع الازهر: عليكم بترديد هذا الدعاء فيها

بالصور

هواوي تدخل سباق السيارات بطرازات كهربائية جديدة لمنافسة شاومي

سيارة هواوي
سيارة هواوي
سيارة هواوي

أحدث صيحات التجميل.. ماهو السكوالين وما استخدامته للبشرة

السكوالين
السكوالين
السكوالين

للمرة الثانية.. زيادة أسعار 5 سيارات بالسوق المحلى

سيارات بالسوق المحلى
سيارات بالسوق المحلى
سيارات بالسوق المحلى

محمد حماد يواصل تميزه في الحلقة 12 من "فرصة أخيرة"

محمد حماد
محمد حماد
محمد حماد

فيديو

أحمد الفيشاوي

جريمة حقيقية .. طرح البرومو الرسمي لفيلم «سفاح التجمع».. والعرض في عيد الفطر 2026

سمكة ذهبية

بلوب الذهبية.. أول سمكة في التاريخ تقود سيارة وتدخل جينيس.. فيديو

اعترافات المتهمة

اعترافات صادمة في قضية عروس بورسعيد .. ماذا قالت المتهمة؟

تامر عبد المنعم

بعد تداول تصريح 13 زيجة .. تامر عبدالمنعم يكشف الحقيقة

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب : في رمضان

وائل الغول

وائل الغول يكتب: معضلة الهدف التالي.. من ستهاجم إسرائيل بعد إيران؟

المزيد