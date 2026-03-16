رسائل حاسمة من القاهرة | مصر تؤكد تضامنها الكامل مع دول الخليج في مواجهة التصعيد.. خبير يوضح

قال الخبير الاستراتيجي اللواء نبيل السيد إن التحركات المصرية منذ بداية التصعيد الإقليمي تعكس بوضوح ثوابت السياسة المصرية تجاه الأشقاء العرب، مشددًا على أن القاهرة لم تتخلَّ يومًا عن دعم الدول الخليجية أو الدفاع عن استقرار المنطقة.



اتصالات رئاسية تؤكد التضامن العربي

وأوضح أن الاتصالات المكثفة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من القادة العرب منذ اليوم الأول للأزمة تؤكد أن مصر تتحرك وفق رؤية استراتيجية تعتبر أن أمن دول الخليج يمثل امتدادًا مباشرًا للأمن القومي المصري والعربي.



القاهرة ترفض المساس بسيادة الدول العربية

وأضاف أن الرسائل السياسية التي حملتها هذه الاتصالات كانت واضحة، إذ شددت القاهرة على رفض أي اعتداء أو مساس بسيادة الدول العربية، وعلى ضرورة احتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع قد تهدد استقرار الشرق الأوسط بأكمله.



دبلوماسية مصرية مكثفة لاحتواء التصعيد

وأشار اللواء نبيل السيد إلى أن التحركات المصرية لم تقتصر على الاتصالات الرئاسية فقط، بل شملت أيضًا نشاطًا دبلوماسيًا مكثفًا قاده وزير الخارجية بدر عبد العاطي عبر اتصالات مع نظرائه في الدول العربية والدول المؤثرة دوليًا، وهو ما يعكس رغبة مصر في بناء موقف دولي داعم لاستقرار المنطقة ورافض لأي تهديد لأمن الدول العربية.



رسائل مصرية واضحة.. أمن الخليج خط أحمر

وأكد أن مصر تتبنى دائمًا سياسة التوازن بين دعم الأشقاء العرب والعمل في الوقت ذاته على خفض التوتر ووقف التصعيد العسكري، موضحًا أن القاهرة تدرك خطورة اتساع دائرة الصراع في المنطقة وما قد يترتب عليه من تداعيات أمنية واقتصادية على شعوب المنطقة.



اتصالات إقليمية ودولية لمنع اتساع الصراع

ولفت الخبير الاستراتيجي إلى أن تاريخ العلاقات المصرية الخليجية يؤكد عمق هذا الترابط، حيث وقفت مصر دائمًا إلى جانب دول الخليج في مختلف الأزمات، سواء سياسيًا أو عسكريًا أو دبلوماسيًا، وهو ما يجعل الحديث عن تخلي مصر عن الأشقاء العرب أمرًا بعيدًا تمامًا عن الواقع.



واختتم اللواء نبيل السيد تصريحاته بالتأكيد على أن التحركات المصرية خلال الأيام الماضية تعكس دور القاهرة التقليدي كركيزة أساسية في حماية الأمن القومي العربي، مشددًا على أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا لكل الجهود التي تهدف إلى حماية استقرار الدول العربية والحفاظ على أمن المنطقة.